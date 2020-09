Em gái tả anh trai 'hay chém gió, IQ cao hơn Einstein'

Trong số thành viên trong gia đình, em chọn anh trai để làm bài với lý do 'hay chỉ làm bài tập và bênh vực mình nhất'.

Điển hình như khi tả về đôi chân, cô bé viết: 'Chân của anh để lại một số vết sẹo do bị gãy chân. Bàn chân anh rất to, chắc là di truyền từ bố của em'. Nhưng lý do thật sự khiến anh trai có đặc điểm này vì tham gia chạy bộ và hoạt động thể thao, thế nên cô nàng 10 tuổi khiến người đọc không thể nhịn cười.

Cô bé còn miêu tả về những màn tỉ thí của anh và chị mình rất chi tiết: 'Khi bị chị bắt nạt thì anh lúc nào cũng bênh em. Em bị chị đánh thì anh cũng là người đánh lại chị. Cũng vì em mà hai người lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau. Vì quen đánh nhau với anh nên chị lúc nào cũng gây sự đánh với anh. Có rất nhiều lúc chị nói nhảm, chém gió với anh em'.

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất là phần đặc tả chỉ số thông minh lên tới 217 của anh trai mà bạn học sinh này viết. Nhiều người được phen bụm miệng cười vì theo trí tưởng tượng của bạn nhỏ này, anh của mình còn có chỉ số IQ vượt hơn hẳn những nhà khoa học thiên tài như Albert Einstein (160 điểm) hay Isaac Newton (190 điểm).

Nancy (st)