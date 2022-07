Quy trình Tây Ban Nha xử lý vụ án tấn công tình dục

Khi nạn nhân trình báo bị tấn công tình dục, cảnh sát Tây Ban Nha sẽ thu thập chứng cứ, khởi đầu cho quy trình tố tụng có thể kéo dài nhiều năm.

Trong họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra hai người Việt bị bắt ở đảo Mallorca cuối tháng trước.

Cảnh sát Mallorca xác nhận hai người Việt sinh năm 1980 và 1984 bị bắt với cáo buộc "tấn công tình dục". Luật sư Maria del Rosario Diaz, thành viên Hiệp hội Luật sư Thủ đô Madrid, nói với VnExpress rằng bất kỳ người nước ngoài nào vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha sẽ bị điều tra, xét xử như công dân nước này.

Theo bản hướng dẫn công dân khai báo khi bị tấn công tình dục Tây Ban Nha được Bộ Ngoại giao Anh đăng trên website, cảnh sát hoặc Lực lượng Phòng vệ Tây Ban Nha là những đơn vị tiếp nhận trình báo, tố cáo về hành vi tấn công tình dục.

Sau khi nạn nhân được lấy lời khai và kiểm tra y tế, cảnh sát sẽ chuyển thông tin mà họ thu thập được tới tòa điều tra (Juzgado de Instrucción) ở khu vực tương ứng. Nạn nhân có thể được yêu cầu tới tòa này để xác nhận lời khai trước thẩm phán và công tố viên, sau đó có thể rời Tây Ban Nha.

Tòa án thành phố Palma, đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Ảnh: Ultima Hora.

Các nghi phạm khi bị cảnh sát bắt sẽ phải ra trước tòa điều tra trong vòng 72 giờ. Thẩm phán điều tra và công tố viên sẽ quyết định tiếp tục tạm giữ hoặc cho nghi phạm tại ngoại để chờ mở rộng điều tra. Họ có thể ra lệnh trả tự do cho người bị cáo buộc nếu xác định không đủ bằng chứng chứng minh hành vi tấn công tình dục.

"Trong trường hợp được tại ngoại chờ điều tra, nghi phạm có thể bị thu hộ chiếu, cấm xuất cảnh. Các biện pháp hạn chế này có hiệu lực liên tục cho đến khi xét xử, quá trình này có thể mất 1-3 năm hoặc hơn", luật sư Diaz cho biết. "Họ cũng phải hầu tòa mỗi tuần hoặc 15 ngày một lần. Thẩm phán có thể điều chỉnh những biện pháp này".

Trong quá trình tòa điều tra phụ trách vụ án, cảnh sát phải chuyển mọi thông tin mà họ thu thập được tới thẩm phán và công tố viên. Trong quá trình này, nạn nhân có thể làm đơn bãi nại và vụ án khép lại. Tuy nhiên, ngay cả khi nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên vẫn có thể thúc đẩy vụ án nếu cho rằng điều này phục vụ lợi ích cộng đồng.

Vào cuối giai đoạn điều tra, khi tất cả báo cáo, lời khai cần thiết được thu thập đầy đủ, thẩm phán và công tố viên phụ trách sẽ quyết định có đưa vụ án ra xét xử hay không.

Nếu họ xác định có đủ bằng chứng để xét xử, vụ án sẽ được chuyển đến tòa án địa phương, do ba thẩm phán chủ tọa. Theo bản hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao Anh, quy trình xét xử ở Tây Ban Nha có thể kéo dài nhiều năm.

Thời gian xét xử phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ án. Nếu bị tuyên có tội, bị cáo sẽ phải chịu các hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha đối với hành vi tấn công tình dục.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha, bất cứ ai xâm phạm quyền tự do tình dục của người khác bằng vũ lực hoặc đe dọa sẽ bị kết tội tấn công tình dục, với mức án tù 1-4 năm.

Trong trường hợp sử dụng bạo lực hoặc vũ khí nguy hiểm, hai người trở lên tham gia gây án, nạn nhân dễ bị tổn thương, hay lợi dụng mối quan hệ họ hàng, bị cáo có thể bị kết án 12-15 năm tù, theo Điều 180 trong bộ luật này.

Nếu bị cáo không có hành vi bạo lực hoặc đe dọa, nhưng quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận của nạn nhân, sẽ bị kết tội lạm dụng tình dục với mức án 1-3 năm tù hoặc phạt tiền.

Hồi tháng 5, Hạ viện Tây Ban thông qua dự luật về tội danh tấn công tình dục mới, mang tên "Only yes means yes" (Chỉ đồng ý mới nghĩa là đồng ý), trong đó coi sự đồng thuận là yếu tố quyết định trong các vụ tấn công tình dục. Với dự luật này, nạn nhân không còn phải chứng minh mình bị bạo hành hoặc đe dọa.

Dự luật xác định "sự đồng ý" là yếu tố thể hiện rõ ràng ý chí của một người, trong khi "im lặng" và "thụ động" không có nghĩa là đồng ý. Quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục và phải chịu án tù tối đa 15 năm. Dự luật sẽ cần được Thượng viện Tây Ban Nha thông qua trước khi trở thành luật.

