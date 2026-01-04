Quy trình hoạt động của camera và đèn giao thông AI

Khi phát hiện vi phạm, camera AI tự động khoanh vùng phương tiện, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý, đồng thời phân tích lưu lượng để điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực.

Mỗi camera AI lắp đặt trên địa bàn Hà Nội được tích hợp máy tính nhúng, cho phép thu thập và xử lý hình ảnh, video ngay tại vị trí lắp đặt trước khi truyền dữ liệu về Trung tâm Thông tin Chỉ huy qua hệ thống cáp quang. Nhờ xử lý tại chỗ, camera AI có thể phát hiện nhanh và chính xác các tình huống vi phạm hoặc bất thường.

Đại diện Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, cho biết hệ thống camera AI được áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu, có độ phân giải cao, ghi hình rõ nét, hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thời tiết. Khác với camera quan sát thông thường, camera AI có khả năng phân tích hình ảnh trực tiếp tại thiết bị, giúp nhận diện vi phạm trật tự, an toàn giao thông với độ chính xác cao.

Hà Nội vận hành 1.800 camera AI, tự động bắt lỗi giao thông Camera AI phát hiện 20 lỗi vi phạm từ khoảng cách 700 m. Video: Lâm Kiên - Huy Mạnh

Trước khi vận hành chính thức, hệ thống camera AI đã được "huấn luyện" để nhận biết các hành vi vi phạm phổ biến. Trong quá trình hoạt động, hệ thống tiếp tục học từ dữ liệu thực tế, qua đó nâng cao khả năng nhận diện và độ chính xác.

Hiện camera AI có thể phát hiện hơn 20 lỗi vi phạm như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Các vi phạm được ghi nhận với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Khi phát hiện vi phạm, cảnh báo sẽ được phát đi tức thời. Tại trung tâm chỉ huy, hệ thống AI khoanh vùng và theo dõi người vi phạm trên màn hình, hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện nhanh. Camera có khả năng xoay 360 độ, zoom xa tới 700 m để phục vụ việc theo dõi chi tiết.

Dữ liệu hình ảnh truyền về trung tâm sẽ được hệ thống tự động đối chiếu với các cơ sở dữ liệu liên quan để xác định chủ phương tiện. Thông tin vi phạm được ghi nhận cụ thể về thời gian, tuyến đường, vị trí và lỗi vi phạm.

Camera AI trên phố Hà Nội. Ảnh: Việt An

Tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy, cán bộ làm nhiệm vụ theo dõi hình ảnh trực tiếp từ camera, đồng thời kiểm tra, xác minh lại các vi phạm do hệ thống AI tổng hợp nhằm hạn chế sai sót trước khi chuyển hồ sơ sang bộ phận xử phạt. Sau đó, thông báo vi phạm được gửi tới địa chỉ đăng ký của chủ xe và đăng tải trên website để người dân tra cứu. Chủ phương tiện sẽ đến nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú để làm việc, xác minh và xử lý theo quy định.

Hình ảnh từ camera AI hiện được Công an TP Hà Nội lưu trữ trong 75 ngày, phục vụ công tác tra cứu, xác minh khi cần thiết, đồng thời có thể dựng lại hành trình của phương tiện vi phạm.

Nhờ được lắp đặt trên nhiều tuyến phố, camera AI cho phép cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra trên môi trường điện tử. Các vi phạm được phát hiện sẽ chuyển đến đơn vị cảnh sát giao thông phụ trách tuyến, địa bàn tương ứng để xử lý. Thay vì phải trực tiếp đứng đường phát hiện lỗi, lực lượng chức năng tập trung vào việc dừng phương tiện, kiểm tra và xử lý theo quy định.

camera ai điều tiết giao thông Camera AI xử lý thông tin để điều chỉnh đèn tín hiệu theo thời gian thực. Video: Diễm Hạnh - Kỳ Anh - Elle Nguyễn - Huy Mạnh

Song song với giám sát vi phạm, Hà Nội đang thí điểm điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông theo thời gian thực tại 6 tuyến phố gồm Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học và Quán Sứ. Các camera AI được kết nối với bộ điều khiển tín hiệu, cho phép vận hành linh hoạt theo kịch bản do con người thiết lập hoặc hoàn toàn tự động.

Hiện 957 camera tại 195 nút giao thông ở Hà Nội đã được kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu. Dữ liệu giao thông theo thời gian thực được truyền về trung tâm để phần mềm phân tích lưu lượng, hướng di chuyển và tốc độ dòng xe, từ đó điều chỉnh thời gian đèn xanh, đỏ cho phù hợp.

Hệ thống cũng cho phép đồng bộ đèn tín hiệu tại nhiều nút giao liên tiếp trên cùng trục đường, giúp phương tiện di chuyển ổn định, hạn chế dừng chờ. Ngoài ra, bộ điều khiển có khả năng ưu tiên cho các phương tiện đặc thù như xe dẫn đoàn, cứu hỏa, cứu thương thông qua thiết bị nhận diện kết nối GPS.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, hệ thống điều khiển đèn giao thông này hiện được sử dụng tại nhiều quốc gia như Đan Mạch, CH Séc, Đức, Bỉ và Brazil. So với hệ thống cũ, giải pháp mới giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ di chuyển trung bình và giảm số lần phương tiện phải dừng chờ tại nút giao.

Từ ngày 13/12, 1.800 camera AI đã được Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng. Sau hơn nửa tháng vận hành, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện hàng nghìn trường hợp vi phạm. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc triển khai camera AI bước đầu góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.

Việt An