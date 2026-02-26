Quy tắc '3 không, 6 nên' giúp thanh lọc cơ thể sau Tết

Bác sĩ hướng dẫn detox với "3 không" gồm thực phẩm hại, vận động nặng, thức khuya và "6 nên" gồm vận động nhẹ, ngủ đủ, uống nước, ăn đúng giờ, nhai kỹ, quản lý cảm xúc.

Theo bác sĩ Phan Thái Tân, chuyên gia về dinh dưỡng và giảm cân, detox không chỉ đơn thuần là thay đổi thực đơn mà là một quá trình điều chỉnh lại lối sống. Để đạt được mục tiêu này, người thực hiện cần tuân thủ triệt để các quy tắc dưới đây:

Quy tắc "3 không": Loại bỏ độc tố và áp lực

Trong tuần detox, việc cắt bỏ các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ thần kinh là ưu tiên hàng đầu:

Không tiêu thụ thực phẩm nhóm "cấm"

Tuyệt đối loại bỏ các loại thịt đỏ (bò, lợn, cừu), thịt chế biến sẵn (xúc xích, lạp xưởng), nội tạng động vật.

Đồng thời, nói không với dầu tinh luyện, mỡ động vật và các loại dầu xấu. Đặc biệt, cần loại bỏ đường, thực phẩm chứa đường và tinh bột xấu khỏi khẩu phần ăn.

Không vận động nặng hoặc ngồi quá lâu

Trong giai đoạn này, cơ thể cần năng lượng để thanh lọc, vì vậy không nên tập luyện cường độ quá cao. Ngược lại, việc ngồi ì một chỗ quá lâu cũng cản trở quá trình trao đổi chất.

Không thức khuya

Thiếu ngủ sẽ làm gián đoạn quá trình đào thải độc tố tự nhiên của gan và các cơ quan nội tạng.

Quy tắc "6 nên": Thiết lập nhịp sinh học mới

Để hỗ trợ cơ thể hồi phục, bác sĩ Tân khuyến nghị 6 thói quen cần thiết lập ngay:

Vận động nhẹ nhàng, năng động

Duy trì trạng thái đi lại, vận động nhẹ mỗi 45-60 phút ngồi làm việc. "Năng động nhưng không tăng động" là chìa khóa để giữ năng lượng ổn định.

Vệ sinh giấc ngủ

Tắt các thiết bị điện tử ít nhất 2 giờ trước khi ngủ. Bạn nên thực hiện các bài tập yoga nhẹ nhàng hoặc nghe thiền buông thư để ngủ ngon hơn. Đảm bảo ngủ đủ ít nhất từ 4 đến 6 chu kỳ giấc ngủ mỗi đêm.

Cung cấp đủ nước

Công thức tính lượng nước tiêu chuẩn là 40mL/kg cân nặng/ngày. Việc uống đủ nước giúp thận làm việc hiệu quả và đào thải độc tố qua đường bài tiết.

Kỷ luật về giờ giấc ăn uống

Chỉ ăn trong khung giờ 12 tiếng (từ 7-9h sáng và kết thúc trước 20h tối). Mỗi bữa ăn nên cách nhau khoảng 4 giờ để dạ dày có thời gian nghỉ ngơi:

Bữa sáng: 7-9h.

Bữa trưa: 11-13h.

Bữa nhẹ: 15-16h.

Bữa tối: Kết thúc trước 20h.

Tập trung vào việc nhai

Để hỗ trợ tiêu hóa, hãy nhai kỹ mỗi miếng thức ăn ít nhất 20 lần. Thời gian cho mỗi bữa ăn nên kéo dài tối thiểu 20 phút.

Quản lý cảm xúc và thói quen

Hãy bắt đầu thói quen viết nhật ký ăn uống, "check-in" cảm xúc cá nhân và lập danh sách việc cần làm (to-do-list) mỗi ngày để giữ tâm trí ổn định, tránh ăn uống theo cảm xúc.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình "3 không, 6 nên" này không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn tái tạo lại nguồn năng lượng từ bên trong, giúp cơ thể khỏe mạnh và nhẹ nhàng hơn sau một tuần thực hiện.

