Quỹ Hy vọng xây mới 4 ngôi trường cho học sinh vùng cao

Sơn LaGần 400 em học sinh người Thái, Mông... sẽ được học tập trong những ngôi trường mới vào cuối năm 2021, thay thế lớp học ván gỗ trước kia.

Bốn công trình vừa được khởi công bao gồm điểm trường mầm non Huổi Pặt, xã Đứa Mòn; mầm non Bản Mòn, xã Nậm Ty; Tiểu học Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang và Tiểu Huổi Hưa, xã Mường Cai thuộc huyện Sông Mã, Sơn La. Mỗi điểm trường khi hoàn thiện có diện tích 150-170 m2, gồm 2-3 phòng học rộng khoảng 50 m2 và các công trình vệ sinh phụ trợ.

Tổng chi phí dự kiến xây dựng 4 điểm trường khoảng 2,5 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ 2,1 tỷ đồng - khoản trích từ đóng góp của độc giả VnExpress cho chương trình "Ánh sáng học đường" và ủng hộ từ các khách hàng của OPPO khi mua dòng máy Reno6.

Là một trong 4 công trình xây mới, điểm trường Huổi Pặt trước kia không có phòng học. Cô trò của hai lớp mầm non phải học gộp làm một, học nhờ trong nhà văn hóa, được ngăn đôi bằng tấm vải bạt đóng vào những thân tre. Bản họp lâu thì lớp mầm non nghỉ. Bản họp sáng thì lớp mầm non vào muộn, còn bản họp chiều thì học sinh sẽ về sớm.

Nhà văn hóa kết cấu không khác nhiều một chiếc thùng container chở hàng, nhưng nó vẫn là hạ tầng kiên cố nhất vùng và kiên cố hơn rất nhiều lớp mầm non vừa được dỡ bỏ 3 năm trước. Như đa số các vùng miền núi nghèo, điểm trường mầm non 20 năm trước là thành quả đầu tiên của cộng đồng vài chục nóc nhà. Người góp tre, người góp ván gỗ, người không có gì thì góp sức.

Dự án xây 4 điểm trường ở Sông Mã nằm trong chương trình "Ánh sáng học đường", do Quỹ Hy vọng phát động, có sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam VNCC.

Điểm trường Huổi Lếch vừa khánh thành mang niềm vui đến thầy trò xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã. Ảnh: Quàng Văn Thật.

Trước đó, điểm trường mầm non và tiểu học Huổi Lếch ở xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã cũng đã được khánh thành với 5 phòng học, nhà công vụ và các công trình phụ trợ khác. Tổng chi phí xây dựng công trình khoảng 1,3 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ hơn một tỷ đồng - khoản trích từ đóng góp của độc giả VnExpress cho chương trình "Ánh sáng học đường" và ủng hộ của các runner tham gia các giải chạy VnExpress Marathon, người dùng ví điện tử MoMo.

Kể từ khi triển khai chương trình "Ánh sáng học đường" năm 2018, Quỹ Hy vọng - báo VnExpress đã chung tay đưa vào sử dụng gần 30 phòng học, nhà ăn bán trú, tạo điều kiện dạy và học cho hàng nghìn học sinh, giáo viên tại Quảng Nam, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La. Để đồng hành cùng chương trình, độc giả có thể tìm hiểu thông tin và ủng hộ tại đây.

Quỹ Hy vọng