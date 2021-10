Ngôi trường mới - ước mơ thành hiện thực của thầy trò Huổi Lếch

Sơn LaTừ căn nhà tôn và lợp ván gỗ, điểm trường Huổi Lếch 'lột xác' thành ngôi nhà mới sơn màu bắt mắt, những luống hoa xanh tươi bao quanh.

Những ngày cuối tháng 10, hết giờ dạy, thầy Quàng Văn Thật cùng các giáo viên ở điểm trường Huổi Lếch (xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã) lại tất bật phân luống, xới đất, trồng các loại hoa và rau xanh quanh ngôi trường mới. Ai nấy đều phấn khởi khi được dạy và sinh hoạt trong không gian thơm mùi gạch mới với 5 phòng học, nhà công vụ và các công trình phụ trợ khác.

Ngôi trường nổi bật giữa núi rừng Sông Mã với không gian được chăm sóc bởi bàn tay các thầy cô giáo. Ảnh: Quàng Văn Thật.

"Trường mới khánh thành, tôi vừa phấn khởi vừa hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Lớp học mới khang trang, an toàn cho con trẻ, còn giáo viên từ nay có thể ở lại lớp, không phải đi đi lại lại, đỡ vất vả và rủi ro hơn", thầy Thật - giáo viên mầm non tại điểm trường chia sẻ. Trong năm học này, mầm non sẽ đón 94 trẻ, chia thành 3 lớp, nhiều hơn năm học trước 10 học sinh.

Cùng chung niềm vui với các thầy cô mầm non, thầy Đèo Văn Hận - giáo viên Tiểu học tại điểm trường bày tỏ: "Mùa đông này thầy trò của trường không còn lo rét buốt vì gió lùa qua khe hở, mùa hè cũng sẽ mát mẻ hơn khi tường tôn đã được thay thế bằng lớp tường gạch sạch sẽ".

Lễ khánh thành điểm trường Huổi Lếch được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, thầy cô giáo và các em học sinh. Ảnh: Đ.V. H

Điểm trường Huổi Lếch là công trình thứ 8 hoàn thiện trong chương trình "Ánh sáng học đường" gồm trường mầm non Hoa Cúc và trường Tiểu học Đứa Mòn. Tổng chi phí xây dựng công trình khoảng 1,3 tỷ đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ hơn một tỷ đồng - khoản trích từ đóng góp của độc giả VnExpress cho chương trình "Ánh sáng học đường" và ủng hộ của các runner tham gia các giải chạy VnExpress Marathon, người dùng ví điện tử MoMo.

Nhớ lại những ngày đầu công tác tại bản Huổi Lếch, thầy Thật kể lớp học bằng tôn "rất tạm bợ", không an toàn cho học sinh vào những ngày mưa gió. Các em cũng không có không gian hoạt động nhiều, giáo viên dạy tại trường không có chỗ ăn ngủ, sáng đi chiều về nên vất vả, ngã xe nhiều vì đường gập ghềnh sỏi đá và ngập bùn khi mưa xuống.

"Lớp học mới khang trang là động lực tôi cống hiến hết sức để các em có thể tiến bộ, học hỏi được nhiều hơn", thầy Thật nói thêm.

Hình ảnh điểm trường Huổi Lếch trước khi được xây mới:

Chương trình "Ánh sáng học đường" do Quỹ Hy vọng phát động từ năm 2018, có sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam VNCC.

Trước đó, nhiều phòng học và phòng bán trú đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng tại Quảng Nam, Hà Giang, Lào Cai, Sơn La. Trong năm 2021, quỹ đặt mục tiêu xây thêm 10 công trình với khoảng 30 phòng học và các công trình phụ trợ, giúp học sinh và giáo viên vùng cao có điều kiện dạy, học tốt hơn. Độc giả quan tâm có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Quỹ Hy vọng