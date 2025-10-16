Quỹ Hy vọng nhận hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ tái thiết sau lũ

Hơn 6.300 lượt độc giả chung tay đóng góp qua Quỹ Hy Vọng, đồng hành cùng các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" do Quỹ Hy Vọng – Báo VnExpress phát động từ ngày 30/9, đến nay tiếp nhận được hơn 7,2 tỷ đồng đóng góp từ hàng nghìn cá nhân và tổ chức. Trong đó, cán bộ nhân viên Tập đoàn FPT và Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng đóng góp 5 tỷ đồng; UNIQLO Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng, độc giả VnExpress chung tay hơn 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, một số doanh nghiệp cũng đồng hành cùng Quỹ bằng hiện vật, dịch vụ. Nền tảng giao hàng Lalamove hỗ trợ các chuyến xe 0 đồng. UNIQLO Việt Nam gửi tặng 3.400 sản phẩm từ chương trình RE.UNIQLO. Home Credit Việt Nam cũng đồng hành cùng chiến dịch, kêu gọi cán bộ nhân viên cùng đóng góp.

Trường Mầm non Châu Quế Thượng, Lào Cai bị hư hại toàn bộ phần mái lớp học sau bão. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Với nguồn lực hiện có, Quỹ Hy vọng dự kiến tập trung hỗ trợ tái thiết cho các trường học bị thiệt hại sau bão, gồm cải tạo cơ sở vật chất bị thiệt hại như đổ tường, tóc mái, sập phòng - khu chức năng đồng thời cung cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy và học bị hư hỏng. Các hoạt động hỗ trợ hướng đến tác động bền vững, giúp học sinh sớm trở lại trường trong điều kiện an toàn và đầy đủ hơn.

Trong đợt đầu tiên ra quân vào tuần tới, Quỹ dự kiến triển khai tại các xã Mỏ Vàng, Tân Hợp, Phong Dụ Hạ, Châu Quế (Lào Cai); xã Nà Hang (Tuyên Quang); xã Nghĩa Hành (Nghệ An) và các xã Bát Mọt, Cẩm Thủy, Nông Cống (Thanh Hóa) với tổng giá trị tài trợ hơn 3,6 tỷ đồng. Các đợt ra quân tiếp theo dự kiến thực hiện tại Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Tĩnh.

Theo thống kê mới nhất của cơ quan chức năng, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu 11 cơn bão, trong đó 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Thiên tai khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 33.500 tỷ đồng.

Riêng bão số 10, 11 và mưa lũ khiến nhiều điểm trường bị ngập sâu, học sinh phải tạm nghỉ để đảm bảo an toàn. Thống kê đến ngày 1/10, Thanh Hóa có 187 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; tại Nghệ An, 483 cơ sở giáo dục chịu thiệt hại; tại Lào Cai con số này là 65 trường học.

Lớp học tại Trường Mầm non Bát Mọt, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa bị tốc mái, Ảnh: Nhà trường cung cấp

Độc giả có thể ủng hộ chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" tại đây.

Quỳnh Anh