Tôi đề nghị chồng quản lý tiền nhưng anh và mẹ anh không đồng ý

Cầm lương chồng chi tiêu, tôi luôn ghi chép đầy đủ và chính xác các khoản chi.

Tôi là tác giả bài viết: Chồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng chồng thì phải đưa hết tiền lương cho vợ, hay vợ nhất thiết phải là người quản lý tiền trong gia đình. Tôi từng đề nghị chồng quản lý tiền, để sòng phẳng chi phí sinh hoạt, con cái 50/50, còn lại tiền ai người đó giữ nhưng chính anh và mẹ anh là người không đồng ý.

Về phần tôi, có đi làm, có tài sản trước hôn nhân - dù là số ít - nhưng cũng đã gom vào để cùng đóng góp trả nợ với chồng. Cầm lương chồng chi tiêu, tôi luôn ghi chép đầy đủ và chính xác các khoản chi. Chồng có thể hỏi và kiểm tra bất kỳ lúc nào; tiền tiết kiệm, vàng có bao nhiêu anh đều biết.

Tôi chưa bao giờ hỏi hay tạo áp lực về mức lương của chồng. Tôi luôn nghĩ anh cũng như tôi, có thu nhập thì vun vén cho gia đình nhỏ. Nếu anh có quỹ riêng, số đó không nhiều và tôi hoàn toàn đồng ý việc anh cần chủ động chi tiêu, không phải lúc nào cũng xin tiền vợ. Tôi cũng sẵn sàng đồng ý nếu chồng minh bạch nói với tôi rằng: "Tiền lương anh đưa đây, còn thu nhập thêm hay làm ngoài anh để dành sau này xây nhà hay lo việc lớn".

Mọi người trách tôi chỉ nói đến vàng mà không lo cho sức khỏe của chồng, rằng chồng mệt. Trong bài, tôi chỉ nói đến vấn đề chính, chứ không nói thêm về việc vợ chồng ốm đau, hỏi han, chăm sóc ra sao. Tôi là người khuyên chồng nên đổi công việc khác, làm hành chính, lương thấp hơn chút cũng không sao, nhưng anh là người quyết định, tôi chỉ có thể góp ý chứ không thể chỉ định chồng làm cái này hay cái kia.

Tôi cũng không nói với mọi người rằng người chồng "điểm 10" đó từng giấu vợ làm ăn với bạn bè, cho đến khi mất hoàn toàn số vốn hơn 125 triệu mới nói ra để vợ gom tiền trả nợ. Và tôi không dám một lời trách móc, chỉ trích vì sợ chồng mất sĩ diện, nhụt chí.

Một cách công tâm mà nói, nếu một ngày bạn biết chồng hay vợ mình trích phần lớn thu nhập để riêng và cho vay (dù là cho ai vay) mà không hề nói thì sao? Tài sản sau kết hôn là tài sản chung, dù đóng góp của vợ hoặc chồng sẽ được chia theo tỷ lệ nếu ly hôn. Tại sao chồng lại có thể bị giấu riêng, không minh bạch, mà vẫn được coi là bình thường vì "đã đưa hết lương, còn kiếm được bao nhiêu thì kệ, cho ai vay cũng được".

Từ khi nào một người vợ dốc hết lòng cho gia đình nhỏ, còn người chồng thì giấu giếm một phần thu nhập để riêng lại được chấp nhận? Và quan trọng nhất, hôn nhân là gì khi không có sự tin tưởng, tôn trọng? Đừng ai nói với tôi rằng "tại sao xem điện thoại của chồng, như vậy là không tin tưởng". Hãy đặt mình vào vị trí của tôi, khi linh cảm có điều bất thường và phát hiện ra một sự thật động trời. Sự lừa dối của anh ấy mới là thứ giết chết lòng tin, chứ không phải hành động của tôi. Mọi lời khen chê, tôi đều ghi nhận và tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn mọi người.

Ngọc Quỳnh