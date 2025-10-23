Chồng vẫn lén dành được 6 cây vàng dù đưa gần hết lương cho tôi

Hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng.

Chúng tôi kết hôn gần năm năm. Trước giờ thống nhất tiền trong nhà, tôi giữ. Lương chồng khoảng 12-13 triệu đồng, một hai năm gần đây tăng lên 18-20 triệu và 25-29 triệu tùy từng tháng. Chúng tôi luôn mặc định hàng tháng chồng chuyển khoản lương cho tôi, bớt lại phần nào đó chi tiêu cá nhân, thiếu thì báo, tôi sẽ đưa thêm cho chồng. Tôi cầm tiền chi tiêu trong gia đình, con cái, tích được một khoản kha khá sẽ mua vàng. Điều này hai vợ chồng có thỏa thuận với nhau mua ở thời điểm nào, giá bao nhiêu, chồng tôi đều biết.

Gần đây, tôi đọc tin nhắn của chồng với một em trai đồng nghiệp, nội dung là chồng tôi hiện có 5-6 cây vàng, trong đó đã cho anh trai vay hơn 3 cây, còn lại hơn 3 cây. Tôi khá bất ngờ, vì với công việc và thu nhập của chồng tôi, hàng tháng còn chuyển khoản lương cho tôi thì chồng lấy đâu tiền để dành mua nhiều vàng như vậy.

Nói thêm về công việc của chồng. Anh làm nhân viên trong công ty ở khu công nghiệp, làm ca ngày ca đêm, làm tăng ca 14-15h mỗi ngày và tăng ca cả chủ nhật, ngày lễ thì thu nhập cao nhất cũng chỉ được 25-29 triệu. Để chắc chắn, tôi có xem tin nhắn của chồng với anh trai thì không nhắc gì đến chuyện tiền hay vàng vay mượn hoặc có nhưng đã bị xóa trước đó. Tuy nhiên có đoạn tôi thấy hai anh em nói về công việc hiện tại của chồng tôi rằng làm đêm mệt nên muốn tìm công việc khác. Anh trai khuyên làm hết Tết, cố học bằng lái xe, xong ở nhà chạy taxi. Chồng tôi nói lại là "học lái xe xong, anh chuyển xe của anh cho em chạy nhé".

Đoạn này khiến tôi nghi ngờ, xe là tài sản lớn, trong khi anh chồng cũng không dư dả, giàu có gì. Vợ chồng anh đang còn nợ tiền trả góp xe nên bảo "anh cho xe hay lấy xe của anh khi nào có thì trả" là chuyện không thể xảy ra. Nhưng chồng tôi lại bảo như vậy, nên tôi nghĩ chồng có vàng và cho anh trai vay. Thêm nữa gần đây anh trai sửa sang lại nhà cửa, cũng khá tốn kém trong khi anh đang nợ xe trả góp, còn xin và vay tiền của ông bà nội để trả nợ, thậm chí ông bà nội còn giấu giếm cho vợ chồng anh trai vàng, tiền để trả nợ. Vậy nên lại càng củng cố cho chuyện quỹ đen của chồng tôi là vàng và cho anh trai vay. Tôi nên làm thế nào, có nên hỏi thẳng chồng hay im lặng nghe ngóng?

