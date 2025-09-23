Quỹ đầu tư Warburg Pincus muốn hỗ trợ Việt Nam xây trung tâm dữ liệu công nghệ cao

Warburg Pincus - quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới - muốn hỗ trợ xây trung tâm dữ liệu công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Ngày 22/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Jeffrey David Perlman, nhân dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 tại Mỹ.

Ông Jeffrey David Perlman cho biết một trong những lĩnh vực được quỹ tập trung phát triển thời gian qua là xây dựng hạ tầng số. Họ mong muốn hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Ông cho biết trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông thường xuyên làm việc với các đối tác của Việt Nam, qua đó giúp quảng bá hình ảnh, vai trò của Việt Nam với các doanh nghiệp quốc tế.

Việt Nam định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó AI là công nghệ chủ chốt, trở thành động lực chính giúp chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, làm mới các động lực tăng trưởng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 5, Việt Nam có 41 trung tâm dữ liệu thương mại đang vận hành toàn quốc, thuộc 12 doanh nghiệp, với tổng công suất thiết kế 221 MW.

Việc phát triển các siêu trung tâm dữ liệu cũng được doanh nghiệp công nghệ trong nước tập trung, như Viettel khởi công trung tâm dữ liệu 140 MW hồi tháng 4, hay CMC tính xây siêu trung tâm đầu tiên tại TP HCM vào 2026... Các chuyên gia đánh giá Việt Nam có thể thay Singapore hút các siêu trung tâm dữ liệu thế giới, nhờ chi phí đất đai và nhân công rẻ, cùng trữ lượng điện sạch lớn trong khu vực, phù hợp với tương lai xanh hóa các trung tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN Jeffrey David Perlman, ngày 22/9. Ảnh: TTXVN

Warburg Pincus là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại New York. Đây là công ty dẫn đầu Phố Wall, với hơn 115 tỷ USD được đầu tư vào hơn 1.000 công ty trên nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Trên 2 tỷ USD đã được quỹ này rót vào Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự đồng hành và đầu tư bền vững của Quỹ đầu tư Warburg Pincus, thể hiện cam kết lâu dài của quỹ vào phát triển hạ tầng, tài chính, thương mại và y tế của Việt Nam.



"Chính phủ luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus", Chủ tịch nước nói, tin tưởng rằng quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế Việt Nam.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Phương Dung