Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới buộc doanh nghiệp Mỹ tuân thủ cam kết Net Zero

Quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới tính gia tăng áp lực, gồm biện pháp bỏ phiếu chống lại hội đồng quản trị, nếu các công ty trong danh mục đầu tư không tuân thủ cam kết Net Zero vào 2050.

Norges Bank Investment Management, đơn vị quản lý quỹ đầu tư quốc gia của chính phủ Na Uy (GPFG) công bố kế hoạch hành động khí hậu đến năm 2030, ngày 22/10. Theo đó, họ sẽ gia tăng áp lực lên cam kết giảm thải của 8.500 công ty trong danh mục đầu tư, bất chấp phản ứng dữ dội của chính quyền Mỹ với các chính sách khí hậu.

Họ là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, với tổng vốn quản lý 2.000 tỷ USD, trong đó một nửa được rót vào Mỹ qua các kênh trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản.

Khí thải từ ống khói tại nhà máy LNG ở Hammerfest, Na Uy, ngày 14/3/2024. Ảnh: Reuters

Ba năm trước, quỹ hướng mục tiêu 8.500 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, theo Thỏa thuận khí hậu Paris. Họ đang gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp khi thực thi mục tiêu khí hậu.

Các biện pháp gây áp lực gồm tăng giám sát hoạt động vận động hành lang của các công ty về biến đổi khí hậu. Họ cũng cân nhắc bỏ phiếu chống lại hội đồng quản trị nếu công ty đó không đồng tình với cách tiếp cận của quỹ về biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh "rủi ro khí hậu là rủi ro tài chính".

Thông báo của quỹ đầu tư quốc gia Na Uy được đưa ra trong bối cảnh một số nhà đầu tư quốc tế đang quay lưng lại với các chính sách khí hậu. Thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch, chống lại các sáng kiến khí hậu quốc tế, gồm việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và đe dọa thuế carbon trong ngành hàng hải.

Ông Nicolai Tangen, Giám đốc điều hành quỹ, nói với Reuters rằng họ đã thảo luận về nguy cơ phản ứng dữ dội từ Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch khí hậu vẫn được thực hiện. "Đó là tiền của chúng tôi, chúng tôi phải bảo vệ các khoản đầu tư của mình theo cách phù hợp", ông nói.

Giới quan sát hoan nghênh cách tiếp cận của quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, đặc biệt với biện pháp "leo thang" bỏ phiếu chống lại hội đồng quản trị. Tuy nhiên, bà Brynn O'Brien, Giám đốc Trung tâm Trách nhiệm Doanh nghiệp Australasian, nói ngưỡng áp dụng công cụ leo thang này đang bị bỏ ngỏ.

Còn đại diện Trung tâm Tài chính Bền vững Bắc Âu cho rằng kế hoạch trên "chưa đủ tiến bộ". Nói trên Bloomberg, Diego Alexander Foss, đồng lãnh đạo chương trình tại trung tâm, cho biết sẽ yêu cầu các nhà lập pháp Na Uy tăng cường giám sát quỹ, gồm yêu cầu thoái vốn khỏi các khoản đầu tư nhiên liệu hóa thạch.

Bảo Bảo (theo Reuters, Bloomberg)