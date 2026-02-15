Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS

Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30, bị giới hạn 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng với chứng chỉ IELTS.

Nội dung trên nằm trong quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/2, sau khi lấy ý kiến chuyên gia, trường đại học và học sinh, phụ huynh.

Cụ thể, với phương thức xét học bạ, các trường phải xét điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của tối thiểu ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang 30.

Các trường chỉ được dùng phương thức này với những thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển; hoặc điểm thi của Toán, Ngữ văn và một môn khác, tối thiểu 15/30. Mức này giảm 1 điểm so với dự thảo.

Ví dụ, thí sinh xét học bạ theo tổ hợp A00 thì tổng điểm thi tốt nghiệp ba môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Văn, Lý/Hóa phải đạt 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện.

Thay đổi đáng chú ý khác là điểm cộng, gồm 3 loại: điểm thưởng với thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng (tối đa 3 điểm); điểm xét thưởng với nhóm có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt (tối đa 1,5); điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (tối đa 1,5).

Nếu thí sinh có nhiều điểm cộng, tổng mức tối đa vẫn là 3/30. Các trường chỉ cộng điểm khuyến khích cho chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS nếu thí sinh chưa dùng để quy đổi sang điểm môn Ngoại ngữ. Những năm trước, nhiều trường cộng đến 3 điểm cho thí sinh nhóm này; có trường vừa quy đổi vừa tính điểm ưu tiên.

Theo Bộ, so với năm ngoái, quy định này bỏ việc một thành tích được tính hai lần, giảm ưu thế của thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, giúp công bằng hơn.

Mức quy đổi điểm IELTS 2026 của một số đại học

Một điều chỉnh khác là thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong khi các năm trước là không giới hạn, song đã tăng 5 so với dự thảo. Các chương trình đào tạo giáo viên (khối ngành Sư phạm) chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ, các trường phải công bố thông tin tuyển sinh muộn nhất là ngày 15/2, để học sinh có phương án học và ôn thi.

Dương Tâm