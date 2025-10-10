Quốc vương Campuchia thăm hỏi Việt Nam về tình hình bão lụt

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch nước Lương Cường về tình hình bão lụt xảy ra gần đây ở Việt Nam.

"Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Việt Nam gần đây, thay mặt nhân dân Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới ngài Chủ tịch nước lời chia sẻ, tình đoàn kết và sự ủng hộ của chúng tôi đối với những người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão", Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni viết trong thư gửi Chủ tịch nước Lương Cường, theo Bộ Ngoại giao.

"Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi xin gửi tới ngài Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam anh em lời chia buồn chân thành và niềm cảm thông sâu sắc nhất. Từ tận đáy lòng, tôi chúc những người bị thương sớm bình phục, cuộc sống người dân sớm ổn định", Quốc vương Norodom Sihamoni tiếp tục.

Thôn Tự Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn vẫn ngập lút mái nhà gần một tuần sau bão Matmo, ngày 9/10. Ảnh: Ngọc Thành

Bão số 10, tên gọi quốc tế là Bualoi, hình thành ngày 24/9, quét qua Philippines trước khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam đêm 28/9. Cơn bão gây ra tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ đến miền núi phía bắc khiến 26 người chết, 22 người mất tích.

Ngày 6/10, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng từ bão số 11 Matmo gây mưa lớn cho miền Bắc, khiến mực nước các sông dâng cao gây ngập lụt tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Mưa lũ sau bão đã làm 14 người chết, 4 người mất tích, hầu hết do lũ cuốn, hơn 1.560 nhà bị hư hỏng. Hơn 24.100 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 580.000 gia cầm, gần 6.700 gia súc bị chết, cuốn trôi.

Việt Nam ngày 9/10 đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

"Chúng tôi rất cần vật dụng thiết yếu như: nước sinh hoạt, thực phẩm, nước uống hoặc dụng cụ lọc nước. Việc khôi phục nhà cửa, sản xuất cũng quan trọng vì gần như mọi thứ đã bị cuốn trôi", Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Như Tâm