Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu USD khắc phục hậu quả mưa bão

30 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đã hỗ trợ 7,2 triệu tiền mặt, 2,5 triệu hàng hóa sau hơn 20 ngày Việt Nam kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 28/10, tại lễ ghi nhận hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho người dân Việt Nam sau bão Bualoi và Matmo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Australia đã trợ giúp 3 triệu đôla Úc; Hàn Quốc một triệu USD; Mỹ 500.000 USD; Ireland 250.000 Euro; Vương quốc Anh 500.000 bảng Anh; Liên minh châu Âu 650.000 Euro; CRS 300.000 USD; Samaritan's Purse 453.000 USD...

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp thay mặt người dân Việt Nam gửi lời cảm ơn đến các đại sứ quán, tổ chức quốc tế. Tất cả viện trợ bằng hàng hóa như lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, lọc nước, vệ sinh môi trường, chăn màn, quần áo đã đến với người dân để giải quyết nhu cầu thiết yếu.

"7,1 triệu USD tiền mặt, một số đã đến với người dân, số còn lại đang làm thủ tục. Chúng tôi cam kết trong tháng 11 sẽ chuyển đến khoảng 34.500 hộ dân với mức hỗ trợ 2-5 triệu đồng cho mỗi hộ", Thứ trưởng Hiệp nói.

Hàng viện trợ của Trung tâm AHA được chuyển đến người dân vùng thiên tai tại Cao Bằng, tháng 10/2025. Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ kết quả của nhóm công tác đánh giá nhanh về khắc phục hậu quả thiên tai sau bão Bualoi và Matmo. Theo đó, việc khắc phục hậu quả sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là hỗ trợ khẩn cấp trong ba tháng để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất. 6 tháng tiếp theo sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên là nước sạch vệ sinh môi trương, nhà ở và sinh kế.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ngày 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi các đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai hỗ trợ khắc phục hậu quả hai cơn bão Bualoi và Matmo. Việt Nam đã trải qua 20 loại hình thiên tai, trong đó 11 cơn bão (6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đất liền), 4 áp thấp nhiệt đới đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương.

Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, hàng nghìn điểm giao thông bị sạt lở, chia cắt. Các công trình công cộng, đặc biệt là trường học, bệnh xá, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng thiệt hại nặng nề. Thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), làm giảm 0,2% GDP của Việt Nam. So với năm 2024, thiệt hại kinh tế và người chết bằng khoảng 50%.

Kể từ thời điểm kêu gọi, Việt Nam tiếp tục chịu thêm hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới và nhiều hình thái gây mưa lớn, lũ lụt diện rộng, nhưng chưa thể thống kê thiệt hại.

Gia Chính