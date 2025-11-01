Quốc lộ lên khu du lịch Măng Đen nứt taluy kéo dài

Đoạn quốc lộ 24 nối Kon Tum – Măng Đen, xuất hiện vết nứt dài 50 m, rộng 20 cm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sáng 1/11, ông Nguyễn Nhật Trường, Phó chủ tịch xã Măng Đen (Kon Tum cũ) cho biết chính quyền đã huy động hai máy đào, một máy xúc và bốn ôtô tải dọn khoảng 1.000 m3 đất đá sạt xuống quốc lộ 24, đoạn gần dốc Ba Tầng.

Ba ngày qua, khu vực xuất hiện nhiều vết nứt dài khoảng 50 m, rộng 20 cm trên taluy dương. Mưa lớn liên tục khiến cung trượt có nguy cơ sạt thêm, đổ đất đá xuống đường gây nguy hiểm. Hiện xe vẫn có thể chạy qua tuyến, song địa phương đã gắn biển cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực 24/24.

Vết nứt trên quốc lộ 24. Ảnh: Trường Sơn

Chính quyền khuyến cáo người dân, du khách cẩn trọng khi qua khu vực dốc Ba Tầng, theo dõi hướng dẫn của cơ quan chức năng. Măng Đen hiện có khoảng 1.000 khách lưu trú, chủ yếu đi bằng máy bay; lượng khách đi đường bộ từ Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung không nhiều.

Quốc lộ 24 dài khoảng 170 km, bắt đầu từ ngã tư Thạch Trụ đi qua các xã miền núi Ba Tơ, rồi lên trung tâm du lịch Măng Đen và kết thúc tại Kon Tum. Đây là tuyến huyết mạch kết nối Bắc Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Quảng Ngãi đang đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 2.300 tỷ đồng nâng cấp tuyến, xóa "điểm nghẽn" giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - du lịch.

Măng Đen nằm ở độ cao 1.200 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng che phủ hơn 75%, được ví như "Đà Lạt thứ hai". Năm 2024, địa phương đón hơn 1,2 triệu lượt khách, dự kiến 2025 đạt 1,5 triệu lượt, doanh thu ước 1.345 tỷ đồng. Xã đặt mục tiêu trở thành Khu du lịch quốc gia và trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên vào năm 2030.

Hiện Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa 100-250 mm; khu vực phía tây 30-100 mm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mưa lớn còn kéo dài đến 3/11, tổng lượng 200-400 mm, có nơi vượt 500 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc tại khu vực miền núi.

Trước đó, đường đèo Lò Xo nối Quảng Ngãi với Đà Nẵng sạt lở hàng chục điểm khiến dòng ôtô với nhiều tài xế, người dân mắc kẹt hơn 4 ngày.

Phạm Linh