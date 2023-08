Quốc lộ đi miền núi phía Bắc bị chia cắt

Quốc lộ 32 qua huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái có gần 100 điểm sạt lở, trong đó có vị trí mất toàn bộ mặt đường, giao thông chia cắt.

Dài hơn 380 km, quốc lộ 32 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Do mưa lũ những ngày qua, khoảng 9 km đường đi qua huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) bị đất đá từ trên núi cao tràn xuống.

Quốc lộ 32 qua huyện Mù Căng Chải bị sạt lở tại km 318. Ảnh: Phương Linh

Đến chiều 6/8, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ I cho biết đã huy động thiết bị xử lý, thông đường khoảng 4 km. Hơn 5 km còn lại còn có gần 100 điểm sạt lở taluy dương, một số vị trí bị đất đá tràn xuống mặt đường. Đặc biệt, một đoạn bị sạt lở taluy âm, mất toàn bộ nền đường.

Hiện đơn vị quản lý tạm thời cho phép xe thô sơ, xe máy lưu thông từ hai đầu quốc lộ 32 vào đến vị trí sụt lở taluy âm. Dự kiến, việc khắc phục điểm sạt này phải mất hai ngày nữa.

Là tuyến huyết mạch liên kết 10 tỉnh miền núi phía Bắc, quốc lộ 279 hiện cũng bị chia cắt do sạt lở, trôi 300 m nền đường đoạn qua huyện Mường La.

Sở Giao thông Vận tải Sơn La và đơn vị quản lý tuyến đường đã đặt các biển báo phân luồng và hướng dẫn phương tiện tránh đi vào điểm hư hỏng. Do khối lượng sạt lở lớn nên dự kiến ngày 12/8 mới thông xe quốc lộ 279.

Quốc lộ 279 qua Sơn La bị chia cắt do sạt lở taluy âm. Ảnh: Phương Linh

Ngoài hai quốc lộ trên, mưa lũ cũng làm sạt lở đất, ách tắc giao thông trên quốc lộ 4H từ huyện Mường Chà đi huyện Nậm Pồ và đường từ Mường Chà đi thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Một số tuyến đường tỉnh ở các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé cũng bị hư hỏng.

Đường tỉnh 129 của tỉnh Lai Châu hư hỏng nặng đoạn từ TP Lai Châu đi thị trấn Sìn Hồ, trong đó có một vị trí mất nền đường. UBND tỉnh Lai Châu đã phân luồng cấm tất cả ôtô lưu thông qua đoạn này, hướng dẫn đi trên quốc lộ 4D, 12 rồi vào đường tỉnh 128 đến trung tâm huyện Sìn Hồ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, miền Bắc mưa to, gây sạt lở nhiều điểm trên các quốc lộ 6, 70, 543D, 7A và các tỉnh lộ ở Điện Biên, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La. 8 người thiệt mạng do lũ cuốn và sạt lở đất, chủ yếu ở Lai Châu (4), Yên Bái (2), Thái Nguyên và Sơn La mỗi tỉnh một người. 24 nhà sập, 128 nhà khác bị hư hỏng.

Dự báo, mưa kéo dài đến hết ngày 8/8.

Anh Duy