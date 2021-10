Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập, ôtô phải quay đầu

Gần 300 m đường Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập 30-45 cm. Nhiều ôtô, xe máy không thể đi qua, buộc phải quay đầu.

Sáng 17/10, tuyến đường này bị ngập khi triều cường dâng, mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn Vườn quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh.

Tuyến đường Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì bị ngập hơn 30cm. Ảnh: Vạn An

Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, Cục quản lý đường bộ II đã đặt biển cấm, bố trí lực lượng hướng dẫn người dân qua lại. Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế túc trực hỗ trợ người dân qua lại, phân luồng giao thông.

Trung tá Hoàng Phước Tế, Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc cho biết, đơn vị chỉ cho xe container và xe tải gầm cao qua khu vực bị ngập để đảm bảo an toàn. Ôtô gầm thấp đều chết máy.

Theo ông Trọng Như, Chủ tịch xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, toàn xã có 3 thôn đang bị chia cắt khi các tuyến đường ngập sâu. Khoảng 800 hộ bị nước dâng vào nhà 20-30 cm. Địa phương đã lên phương án di dời các hộ dân ở vùng thấp trũng đến những vùng cao hơn tránh lũ.

Cục quản lý đường bộ II thông báo hướng dẫn các phương tiện qua lại. Ảnh: Vạn An

Từ 8h sáng nay, nhà máy thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ tăng lưu lượng xả lũ lên 800-1.000m3/s về hạ du khiến mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc dâng cao lên báo động 2. Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều nhà dân ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Thị xã Hương Trà ven sông Bồ bị ngập úng. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu buộc người dân phải sử dụng ghe để đi lại.

Anh Lê Đình Đức, 33 tuổi ở xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà cho biết, sáng nay nước đổ về nhanh, tuyến đường trước mặt nhà anh bị ngập hơn 30 cm, xe máy không thể đi lại được. "Ngủ dậy tôi mới biết là thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ về hạ du. Thấy đường bị ngập, tôi phải lội bộ lên xưởng kê máy móc lên cao để tránh hư hỏng", anh Đức nói.

Người dân dắt xe máy qua đoạn đường bị ngập. Ảnh: Vạn An

Tại Huế mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng làm nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Chinh... bị ngập. Để đón đợt mưa lớn, hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương cũng xả lũ về hạ du. Nước từ thượng nguồn sông Hương đổ về kết hợp với triều cường dâng nước cũng bắt đầu tràn qua Đập Đá, cầu đi bộ dọc bờ nam sông Hương.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mực nước các sông trên địa bàn đang lên nhanh. Nguyên nhân, trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh có mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 1h ngày 16/10 đến 17/10 phổ biến 100-200 mm.

Theo ông Hùng, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, trong ngày hôm nay và ngày mai Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to, mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350mm, có nơi trên 400 mm. Địa phương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1-2.

Thừa Thiên Huế thông báo đang mất tích hai người do lật ghe trên sông Bồ khi đang bủa lưới đánh cá. Một người bị thương nặng khi cây xanh trên đường Lê Duẩn đổ đè trúng.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế bị ngập sâu Đường Quốc lộ 1A qua xã Lộc Trì bị ngập. Video: Vạn An

Võ Thạnh