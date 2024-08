Quốc lộ 18 bị chia cắt vì sạt lở

Quảng NinhSau cơn mưa kéo dài, quốc lộ 18 đoạn qua bản Tài Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà bị sạt lở mái taluy âm khiến phương tiện không thể qua lại.

Mái taluy âm này bắt đầu sạt lở lúc 16h ngày 20/8, dài khoảng 30 m, rộng và sâu 20 m, nứt dọc và xói trôi 2/3 mặt đường.

UBND huyện Hải Hà sáng 21/8 cho biết vụ sát lở gây gãy, vỡ cống thoát nước ngang đường và chia cắt hoàn toàn tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh nối tới quốc lộ 18A. Cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân gây sạt lở có thể là do mưa to kéo dài trong hai ngày 19 và 20/8 khiến đất khu vực này ngấm no nước.

UBND huyện Hải Hà đã chỉ đạo các lực lượng chốt chặn từ nhiều phía, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cắt cử người túc trực hướng dẫn người và phương tiện tạm thời không qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Vị trí sạt lở mái taluy âm dài khoảng 30 m, sâu 20 m, nứt dọc và xói trôi 2/3 mặt đường. Ảnh: Trần Trinh

Huyện Hải Hà cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải sớm có phương án khắc phục và làm đường tạm thời về phía thượng lưu của quốc lộ 18 để phục vụ việc đi lại. Các phương tiện xuất nhập khẩu tại khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh sẽ di chuyển theo hướng từ Km4 Móng Cái đi lên và ngược lại.

Lê Tân