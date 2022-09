Quốc lộ 1 ngập hơn nửa mét

Hà TĩnhQuốc lộ 1 qua huyện Nghi Xuân ngập sâu hơn nửa mét, nhà chức trách phải cấm đường, phương tiện vòng qua tuyến tránh, sáng 30/9.

Trung tá Võ Thị Hà, Đội trưởng Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Nghi Xuân), cho biết điểm ngập kéo dài hơn một km, đoạn qua xã Xuân Lam, lúc 4h. Nhiều vị trí nước dâng sát hộ lan mềm hai bên quốc lộ, chảy xiết ra sông Lam. Nhà chức trách phải phát lệnh cấm đường từ sáng nay.

"Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên ngành đi kiểm tra, cắm biển cảnh báo, lập chốt ở hai đầu vị trí ngập tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Lam nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông", trung tá Hà nói.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, bị ngập kéo dài hơn một km, sáng 30/9. Ảnh: Đậu Hà

Với xe máy, ôtô di chuyển theo hướng Bắc - Nam, cảnh sát sẽ hướng dẫn tài xế đi đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân. Ở chiều ngược lại, xe sẽ chạy vào đường làng để qua điểm ngập.

Gần 10h, nước chưa có dấu hiệu rút, vẫn ở mức 50 cm, ngập hơn nửa bánh xe tải. Một vài điểm sâu khoảng 70 cm, các phương tiện không thể đi qua. Nhà chức trách sẽ căn cứ vào diễn biến của thời tiết và lượng mưa, khi nước không còn tràn qua quốc lộ mới bỏ lệnh cấm.

Tại Nghệ An, tối 29/9 đến sáng 30/9, đoạn quốc lộ 1 dài hơn 500 m qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, bị ngập 30-40 cm. Cảnh sát giao thông túc trực xuyên đêm hướng dẫn, hỗ trợ người và phương tiện đi qua đoạn đường ngập, tránh xảy ra sự cố.

Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu bị ngập. Ảnh: Nguyễn Hải

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, ngày 27-29/9, nhiều huyện thị Hà Tĩnh và Nghệ An mưa 200-400 mm, gây ngập lụt. Nghệ An thiệt hại nặng với hơn 7.300 nhà bị ngập, 2 người chết, 3 người mất tích. Một số nơi nước đang rút.

Nguyễn Hải - Đức Hùng