Quốc hội Mỹ duyệt ngân sách quốc phòng hơn 900 tỷ USD

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 901 tỷ USD, mức cao kỷ lục, để gửi cho Tổng thống Trump ký duyệt.

Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2026, quy định chính sách hoạt động của Lầu Năm Góc và phân bổ gói ngân sách trị giá 901 tỷ USD, được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 17/12 với tỷ lệ 77 phiếu thuận, 22 phiếu chống.

Hạ viện Mỹ đã phê duyệt văn kiện này hồi tuần trước. Sau khi được quốc hội Mỹ phê duyệt, NDAA sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

NDAA năm tài khóa 2026 sẽ tăng 4% lương cho binh sĩ, cung cấp ngân sách mua sắm thiết bị quân sự và các nỗ lực khác nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với những đối thủ như Nga và Trung Quốc.

Khu trục hạm Mỹ USS Gravely tại căn cứ Norfolk hôm 13/12. Ảnh: US Navy

Dự luật cũng có một số điều khoản về tăng cường an ninh ở châu Âu, dù Tổng thống Trump từng chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh ở khu vực trong chiến lược an ninh quốc gia công bố hồi đầu tháng.

NDAA năm tài khóa 2026 sẽ phân bổ 800 triệu USD cho Ukraine, chia thành 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tiếp theo, theo khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI). Trong chương trình này, chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các tập đoàn quốc phòng trong nước để mua vũ khí chuyển cho Ukraine.

Dự luật còn áp đặt hạn chế với Bộ Quốc phòng Mỹ trong cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú ở châu Âu, đồng thời cấm giới chỉ huy Mỹ tại châu lục từ bỏ chức danh Tư lệnh tối cao NATO.

NDAA không cấp ngân sách để chuyển tên gọi của Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, điều Tổng thống Trump không thể thực hiện nếu không được quốc hội Mỹ phê chuẩn. Dù vậy, văn kiện được lồng ghép một số nội dung mà các chính trị gia cánh hữu ở Mỹ ủng hộ, như cấm phụ nữ chuyển giới tham gia chương trình thể thao dành cho nữ giới tại các học viện quân sự.

NDAA là một trong những văn bản lập pháp được quốc hội Mỹ thông qua mỗi năm kể từ thập niên 1960, thể hiện trọng tâm chính sách quốc phòng và phân bổ ngân sách chi tiêu, mua sắm trang thiết bị của Lầu Năm Góc.

Phạm Giang (Theo Guardian, Reuters)