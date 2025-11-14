Quốc hội chốt chi ngân sách trung ương 1,8 triệu tỷ đồng năm sau

Quốc hội duyệt kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, trong đó tổng chi khoảng 1,8 triệu tỷ đồng.

Chiều 14/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 với toàn bộ đại biểu tham gia tán thành.

Tổng thu ngân sách trung ương năm sau là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, còn chi khoảng 1,8 triệu tỷ. Theo Nghị quyết, hơn 238.420 tỷ đồng được dự toán để bổ sung cân đối ngân sách địa phương.

Đồng thời, Quốc hội cũng chốt dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng mỗi tháng.

Chính phủ được dành 15.000 tỷ đồng dự phòng bảo đảm an toàn tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách không đạt dự toán. Cùng với đó, Chính phủ cần chủ động điều hành linh hoạt hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán.

Năm tới, khoảng 10.000 tỷ đồng sẽ được dùng để chi thường xuyên triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tối đa 3% tổng chi ngân sách nhà nước.

Phiên họp Quốc hội biểu quyết thông qua phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tổng chi ngân sách trung ương chiếm khoảng 57% dự toán tổng chi ngân sách nhà nước 2026, để đảm bảo các nhiệm chính trị, quốc phòng, an ninh và đầu tư vào các dự án quan trọng, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, ngân sách trung ương tiếp tục bổ sung khoảng 479.000 tỷ cho địa phương nhằm đảm bảo cân đối thực hiện các dự án, chính sách an sinh xã hội và cải cách tiền lương.

Trước đó hôm 13/11, Quốc hội đã duyệt dự toán Nhà nước năm 2026 với mục tiêu thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng và chi 3,15 triệu tỷ. Như vậy, mức bội chi khoảng 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% GDP.

Năm 2026, tổng nhu cầu huy động của ngân sách là 985.784 tỷ đồng, tăng thêm hơn 149.800 tỷ so với dự toán 2025. Trong đó, vay để bù đắp bội chi hơn 606.000 tỷ và trả nợ gốc khoảng 379.645 tỷ đồng.

Anh Tú