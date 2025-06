Quốc hội chốt cả nước còn 34 tỉnh, thành phố

Sáng 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34.

Nghị quyết có hiệu lực từ khi được thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Ảnh: Hoàng Phong

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Hà Giang sẽ được nhập vào tỉnh Tuyên Quang để hình thành tỉnh mới, giữ nguyên tên gọi là Tuyên Quang. Sau sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có diện tích 13.800 km², dân số 1,86 triệu; giáp các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Trung Quốc.

Tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai sẽ được sáp nhập thành tỉnh mới mang tên Lào Cai, có diện tích 13.256 km², dân số khoảng 1,78 triệu. Tỉnh Lào Cai sau sắp xếp giáp các tỉnh Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang và Trung Quốc.

Tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên được sáp nhập thành tỉnh mới mang tên Thái Nguyên, với diện tích 8.375 km², dân số khoảng 1,8 triệu. Tỉnh Thái Nguyên giáp các tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ được sáp nhập thành tỉnh mới mang tên Phú Thọ, với tổng diện tích 9.361 km², dân số khoảng 4,02 triệu. Tỉnh Phú Thọ giáp các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh sắp xếp thành tỉnh mới có tên gọi là Bắc Ninh với diện tích tự nhiên là 4.718 km2, quy mô dân số là 3,6 triệu. Tỉnh Bắc Ninh giáp các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.

Tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên được sắp xếp thành tỉnh mới là Hưng Yên với diện tích là 2.514 km2, dân số là 3, 56 triệu. Tỉnh Hưng Yên giáp tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và Biển Đông.

Thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương được sắp xếp thành TP mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng. Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 3.194 km2, quy mô dân số là 4,66 triệu. Thành phố Hải Phòng giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh và Biển Đông.

Tỉnh Hà Nam, tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình được sắp xếp thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Ninh Bình với diện tích 3.942 km2, dân số là 4,4 triệu. Tỉnh Ninh Bình giáp các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và Biển Đông.

Tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Trị, diện tích tự nhiên là 12.700 km2, quy mô dân số là 1,87 triệu. Tỉnh Quảng Trị giáp tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Huế, Lào và Biển Đông.

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thành thành phố mới có tên gọi Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng có diện tích là 11.859 km2, dân số là 3,06 triệu. Thành phố Đà Nẵng giáp tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Huế, Lào và Biển Đông

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Ngãi với diện tích là 14.832 km2, dân số là 2,1 triệu. Tỉnh Quảng Ngãi giáp tỉnh Gia Lai, thành phố Đà Nẵng, Lào, Campuchia và Biển Đông.

Tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai với diện tích là 21.576 km2, dân số là 3,58 triệu. Tỉnh Gia Lai giáp tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Quảng Ngãi, Campuchia và Biển Đông.

Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Khánh Hòa với diện tích tự nhiên là 8.555 km2, quy mô dân số là 2,2 triệu. Tỉnh Khánh Hòa giáp tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Lâm Đồng và Biển Đông.

Tỉnh Đăk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng với diện tích là 24.233 km2, dân số là 3,87 triệu. Tỉnh Lâm Đồng giáp các tỉnh Đăk Lăk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP HCM, Campuchia và Biển Đông.

Tỉnh Phú Yên và tỉnh Đăk Lăk thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đăk Lăk với diện tích tự nhiên là 18.096 km2, dân số là 3,34 triệu. Tỉnh Đăk Lăk giáp các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Campuchia và Biển Đông.

TP HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương thành thành phố mới có tên gọi là TP HCM. Sau khi sắp xếp, TP HCM có diện tích tự nhiên là 6.772 km2, quy mô dân số là 14 triệu. TP HCM giáp các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh và Biển Đông.

Tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai, diện tích là 12.737 km2, dân số là 4,5 triệu. Tỉnh Đồng Nai giáp tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh, TP HCM và Campuchia.

Tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Tây Ninh với diện tích tự nhiên là 8.536 km2, dân số là 3,25 triệu. Tỉnh Tây Ninh giáp tỉnh Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp, TP HCM và Campuchia.

Thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Cần Thơ, diện tích 6.360 km2, quy mô dân số là 4,2 triệu. Thành phố Cần Thơ giáp các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Biển Đông.

Tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Vĩnh Long, diện tích là 6.296 km2, dân số là 4,26 triệu. Tỉnh Vĩnh Long giáp tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và Biển Đông.

Tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Tháp, với diện tích 5.938 km2, dân số là 4,37 triệu. Tỉnh Đồng Tháp giáp các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, TP HCM, Campuchia và Biển Đông.

Tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Cà Mau với diện tích 7.942 km2, dân số là 2,6 triệu. Tỉnh Cà Mau giáp tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ và Biển Đông.

Tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang với diện tích là 9.888 km2, dân số 4,95 triệu. Tỉnh An Giang giáp tỉnh Cà Mau, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, Campuchia và Biển Đông.

11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp là: Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La và thành phố Hà Nội, thành phố Huế. Như vậy, cả nước có 28 tỉnh và 6 thành phố; trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp

Quốc hội đề nghị Chính phủ tổ chức việc xác định chính xác diện tích tự nhiên, phạm vi ranh giới trên bản đồ hành chính, trên thực địa. Trường hợp sau khi rà soát, đối chiếu trên thực địa mà số liệu về diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính khác với số liệu ghi trong Nghị quyết này thì Chính phủ tiến hành cập nhật, điều chỉnh và thực hiện công bố công khai các thông tin này.

Sơn Hà