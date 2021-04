Quốc gia không có biển nhưng có hàng nghìn đảo

Pha That Luang được xem như biểu tượng của Lào, đồng thời là ngôi chùa tháp lớn và đẹp nhất tại gia này. Ngôi chùa được xây dựng vào năm 1566 (thế kỷ 16). Tiền và quốc huy của Lào cũng in hình Pha That Luang. Ảnh: Kaikeo Saiyasane/Xinhua