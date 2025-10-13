Xác định đội thứ 21 dự World Cup 2026

GhanaGhana trở thành đội tuyển châu Phi thứ năm và là đội tuyển thứ 21 giành vé góp mặt tại World Cup 2026.

Ghana hạ Comoros 1-0 nhờ bàn duy nhất của tiền vệ Tottenham, Mohammed Kudus ở lượt cuối bảng I vòng loại khu vực châu Phi trên sân nhà Accra ngày 12/10. Thầy trò Otto Addo được 25 điểm sau 10 trận, hơn nhì bảng Madagascar tới 6 điểm.

Chiến thắng này cũng giúp "Những ngôi sao đen" phần nào gỡ gạc hình ảnh sau thất bại ở vòng loại giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2024, nơi họ bị chính Comoros loại. Trước đó, Ghana từng thua đối thủ này hai lần liên tiếp - ở vòng bảng CAN 2022 và trận lượt đi vòng loại World Cup.

Ghana sẽ có lần thứ năm dự World Cup trong sáu kỳ gần nhất, vào các năm 2006, 2010, 2014, 2022 và 2026. Thành tích tốt nhất của họ là vào tứ kết World Cup 2010, nơi họ bị Uruguay loại - trận đấu chứng kiến pha dùng tay cản bóng trên vạch vôi của tiền đạo Luis Suarez.

Còn lại, Ghana dừng bước từ vòng bảng World Cup 2014, 2022 và vòng 1/8 năm 2006 - nơi họ thua Brazil 0-3.

Ở các bảng đấu khác, Ai Cập của Mohamed Salah - đội đã sớm giành vé - kết thúc vòng loại với trận thắng Guinea-Bissau 1-0 nhờ bàn duy nhất của hậu vệ Mohamed Hamdy. Burkina Faso hạ Ethiopia 2-1, trong khi Niger thắng Zambia 1-0 để nuôi hy vọng tranh vé vớt.

Ghana là đội thứ 21 trên toàn thế giới và đội châu Phi thứ năm giành vé đến World Cup 2026. Sáu suất tiếp theo sẽ được xác định trong tuần này, chủ yếu đến từ châu Á và châu Phi.

Trước Ghana và Ai Cập, các đội tuyển châu Phi khác đã giành vé là Tunisia, Morocco và Algeria. Ở châu Á, sáu đại diện gồm Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan và Uzbekistan đều thành công, trong đó Uzbekistan và Jordan lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở một kỳ World Cup.

Tại Nam Mỹ, sáu cái tên quen thuộc Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay đã hoàn tất chiến dịch vòng loại. Ở châu Đại Dương, New Zealand chiếm suất duy nhất của khu vực.

Châu Âu chưa có đội nào chính thức giành vé trong tháng này, nhưng Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đều có thể sớm hoàn tất nhiệm vụ nếu đạt kết quả thuận lợi trong loạt trận tới. Ba đội đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico đương nhiên có vé.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có tới 48 đội tuyển tham dự, được đồng tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico - cũng là lần đầu tiên có tới ba nước đồng chủ nhà.

Tổng cộng 16 thành phố được chọn để tổ chức các trận đấu, trong đó Mỹ chiếm 11 địa điểm, còn Mexico và Canada lần lượt có 3 và 2 thành phố. Các SVĐ nổi bật gồm MetLife Stadium (New Jersey), AT&T Stadium (Dallas), Estadio Azteca (Mexico City) và BMO Field (Toronto).

Theo kế hoạch, World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận đấu. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, hai đội đứng đầu cùng tám đội hạng ba xuất sắc nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Hồng Duy (theo BBC)