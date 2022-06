Queen, Adam Lambert biểu diễn mừng Nữ hoàng Anh

LondonQueen, Adam Lambert và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong hòa nhạc Platinum Jubilee, kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth trị vì, hôm 4/6.

Adam Lambert, Queen biểu diễn mừng Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng không xuất hiện ở sự kiện vì lý do sức khỏe. Bà gián tiếp "góp mặt" qua đoạn phim ngắn cùng Gấu Paddington, chiếu mở màn buổi lễ. Nữ hoàng và chú gấu trò chuyện, gõ thìa vào tách trà theo nhịp điệu ca khúc We Will Rock You. Sau đó, Adam Lambert và Queen xuất hiện, thể hiện ca khúc. Nhóm nghệ sĩ còn biểu diễn bài Don’t Stop Me Now, We Are the Champions. 20 năm trước, tay guitar Brian May cũng từng chơi nhạc ở cung điện Buckingham, trong Đại lễ Vàng mừng 50 năm lên ngôi của nữ hoàng.

Nghệ sĩ gạo cội Rod Stewart hát bài Sweet Caroline của Neil Diamond. Nhạc phẩm trước đó được bình chọn là bài hát chính thức của Đại lễ Bạch kim. Ở tuổi 77, ông hát, nhảy lôi cuốn, khiến khán giả liên tục hò reo cổ vũ.

Diana Ross - giọng ca Mỹ được Hoàng gia Anh yêu thích - khép lại chương trình với ba bài hát: Chain Reaction, Thank You, Ain’t No Mountain High Enough. Bà cho biết vinh dự và hạnh phúc khi trở lại Anh biểu diễn sau 15 năm. Một số nghệ sĩ khác tham gia chương trình là Alicia Keys, Andrea Bocelli, Duran Duran, á quân Eurovision 2022 - Sam Ryder...

Buổi hòa nhạc mang tên Platinum Party at the Palace, diễn ra trước cung điện Buckingham, là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng. Các sự kiện khác trong Đại lễ Bạch kim gồm buổi diễu hành Trooping the Colour, màn chiếu sáng đèn hiệu Platinum Jubilee, lễ Tạ ơn tại Nhà thờ St. Paul, bữa trưa Big Jubilee, Lễ hội Platinum Jubilee...

Theo Reuters, nhiều khả năng đây là Đại lễ Bạch kim đầu tiên và duy nhất của Anh, cũng có thể là lễ kỷ niệm lớn cuối cùng trong triều đại của Nữ hoàng. Người dân nước này tổ chức nhiều bữa tiệc trên đường phố, các buổi hòa nhạc và các cuộc diễu hành cho đến hết ngày 5/6.

Hà Thu (theo Rolling Stone)