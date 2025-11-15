Quế Ngọc Hải rời Thanh Hóa sau 4 tháng

Thanh HóaTrung vệ Quế Ngọc Hải đạt thỏa thuận để chia tay CLB Thanh Hóa, dù hợp đồng còn thời hạn đến hết mùa 2027-2028.

Quế Ngọc Hải ký hợp đồng với đội bóng xứ Thanh hôm 15/7, sau khi chia tay Bình Dương (nay là Becamex TP HCM). Hôm nay, đôi bên cơ bản đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Thanh Hóa đang gặp khó khăn lớn về tài chính vì Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt. Tài khoản CLB bị phong tỏa khiến thầy trò HLV Choi Won-kwon bị nợ lương nhiều tháng. Đội cựu vô địch Cup Quốc gia đang cố gắng xoay xở bằng tìm thêm hỗ trợ từ tỉnh và các nhà tài trợ.

Trung vệ CLB Thanh Hóa Quế Ngọc Hải (áo vàng) thi đấu trong trận hòa Đà Nẵng 1-1 ở vòng 1 V-League 2025-2026, trên sân Thanh Hóa ngày 17/8/2025. Ảnh: VPF

Mới đây, Thanh Hóa còn bị LĐBĐ thế giới (FIFA) cấm chuyển nhượng trong ba kỳ liên tiếp vì chưa trả tiền cho ngoại binh Igor Silva. Đội không được phép bổ sung bất kỳ cầu thủ nào, cả nội lẫn ngoại binh, trong suốt thời gian thụ án, nhưng được phép bán hoặc cho mượn. Nếu muốn gỡ án phạt, họ phải nhanh chóng thanh toán các khoản tài chính cho Igor.

Những biến cố này gia tăng các khó khăn với Thanh Hóa vốn được dự báo từ trước mùa giải này. Sau khi đứng thứ 8 V-League mùa trước, Thanh Hóa đã thay đổi phương hướng hoạt động, trong đó có cắt giảm ngân sách. Đội chia tay một số trụ cột như tiền vệ A Mít (đến Nam Định), cùng các ngoại binh Luiz Antonio (Hải Phòng), hậu vệ Gustavo Santos, tiền đạo Yago Ramos, Lucas Ribamar.

Ở mùa này, Thanh Hóa mới thắng một trận, đang đứng thứ 11 ở V-League với 8 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng một điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Về phía cầu thủ, Quế Ngọc Hải đã gặp nhiều chấn thương và sa sút phong độ kể từ mùa giải 2023-2024. Ở giai đoạn cuối hợp tác, Bình Dương đã muốn thanh lý sớm trung vệ sinh năm 1993, nhất là sau sai lầm trong trận thua SLNA 2-3 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025.

Trong bốn tháng ở xứ Thanh, Quế Ngọc Hải thi đấu 6 trong 10 trận ở V-League, nhưng chỉ có hai trận đá trọn vẹn 90 phút, còn lại vào sân thay người với tổng cộng 23 phút trên sân. Trận cuối cùng của trung vệ gốc Nghệ An là hòa HAGL 1-1 vào ngày 9/11.

Bến đỗ tiếp theo Quế Ngọc Hải dự kiến vẫn ở miền Trung. Tuy nhiên, đến ngày 25/1, các đội mới được đăng ký giai đoạn hai, để các cầu thủ có thể thi đấu từ vòng 12 V-League.

Quế Ngọc Hải sinh năm 1993, trưởng thành từ lò đào tạo rồi lên chơi cho đội một của SLNA năm 2012. 6 năm sau, anh gia nhập Viettel (nay là Thể Công Viettel). Trước thềm mùa 2022, Ngọc Hải trở lại đội bóng quê hương theo hợp đồng ba năm, nhưng đến tháng 8/2023 thì xin thanh lý sớm để đầu quân cho Bình Dương.

Ngọc Hải đã giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, như Cup Quốc gia cùng SLNA năm 2017, vô địch V-League cùng Viettel năm 2020 và AFF Cup (nay là ASEAN Cup) với đội tuyển Việt Nam năm 2018.

Tuy nhiên, kể từ ASEAN Cup 2024, Ngọc Hải chưa được gọi trở lại đội tuyển. Lần gần nhất anh thi đấu cho ĐTQG là trận giao hữu hòa Ấn Độ 1-1 vào tháng 10/2024, trong đó bàn thua của Việt Nam đến từ lỗi phán đoán sai điểm rơi bóng của trung vệ quê Nghệ An.

