FIFA phạt CLB Thanh Hóa

Liên đoàn bóng đá thế giới cấm CLB Thanh Hóa chuyển nhượng cầu thủ trong ba kỳ liên tiếp vì chưa trả tiền cho ngoại binh Igor Silva.

Mùa trước, Igor đá cho Thanh Hóa bảy trận, ghi một bàn. Đến đầu năm nay, hậu vệ 25 tuổi chia tay CLB. Tuy nhiên, anh chưa nhận đủ các khoản tài chính như cam kết trong hợp đồng nên đệ đơn lên FIFA đòi quyền lợi.

Igor Silva trong màu áo CLB Thanh Hóa mùa giải 2024-2025. Ảnh: Thanh Hóa FC

FIFA từ đó ra án cấm CLB xứ Thanh đăng ký cầu thủ mới trong thời hạn tạm thời kéo dài ba kỳ chuyển nhượng liên tiếp, bắt đầu ngay từ tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc Thanh Hóa sẽ không được phép bổ sung bất kỳ cầu thủ nào, cả nội lẫn ngoại binh, trong suốt thời gian thụ án.

Nếu muốn gỡ án phạt, họ phải nhanh chóng thanh toán các khoản tài chính cho Igor.

Mùa này, Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn về tài chính vì Chủ tịch Cao Tiến Đoan bị bắt. Tài khoản CLB bị phong tỏa nên thầy trò HLV Choi Won Kwon bị nợ lương nhiều tháng.

Họ hiện xếp ở nhóm cuối V-League 2025-2026 với 8 điểm, sau một thắng, năm hoà và bốn thua. Đội cựu vô địch Cup Quốc gia chỉ hơn bét bảng Đà Nẵng một điểm.

Năm ngoái, HAGL cũng bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới một thời gian vì vướng mắc tài chính với Martin Dzilah. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận, án phạt mới được gỡ bỏ.

Trong quá khứ, CLB Thanh Hóa từng phải nộp phạt hơn 470.000 USD, vì vi phạm hợp đồng với ngoại binh Igor Jelic, Idrissa Sega Cisse, Gramoz Kurtaj và HLV Fabio Lopez. CLB Hải Phòng cũng phải trả gần 200.000 USD cho Errol Stevens năm 2019.

Đức Đồng