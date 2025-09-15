Hoa hậu Quế Anh diện váy lấy cảm hứng từ chiếc vương miện trong màn "final walk" tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Tối 14/9, Quế Anh trao lại vương miện cho tân hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Ở màn Bước chân cuối cùng trên sân khấu, người đẹp xuất hiện trong kiểu đầm dạ hội mang tên Crown of Radiance do nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn thực hiện.

Quế Anh mặc đầm 'Vương miện rực rỡ' diễn final walk Màn hô tên, catwalk của Quế Anh. Video: Ban tổ chức cung cấp

Trang phục chất liệu lưới xuyên thấu, gam vàng gold chủ đạo, hòa quyện với màu chiếc vương miện. Nguyễn Minh Tuấn cho biết muốn tôn vinh nét đẹp, sự mạnh mẽ của phụ nữ hiện đại.

Thiết kế điểm xuyết bởi các đường uốn lượn, đính hàng nghìn hạt đá, pha lê, sequin. Các chi tiết được sắp đặt gợi hình ảnh những vì tinh tú đang rực sáng giữa dải ngân hà. Phần vai dựng phom 3D dạng chùm sáng, còn tùng váy xếp nhiều lớp giống cánh hoa nở rộ.

Chiếc đầm giúp Quế Anh ghi điểm trên sân khấu. Ảnh: Kiếng Cận

Quế Anh cho biết trân trọng chiếc vương miện, xem đây là món quà quý giá của tuổi trẻ. Khi nghe ý tưởng từ nhà thiết kế, cô đồng ý ngay. Êkíp mất hơn một tháng để chuẩn bị trang phục với nhiều công đoạn như cắt may, dựng phom, đính kết thủ công.

Trên sân khấu, Quế Anh xúc động nhìn lại chặng đường một năm làm hoa hậu. Cô nói nhớ từng khoảnh khắc vui lẫn buồn. "Tôi biết con đường mình đi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Tôi đón nhận mọi thử thách, xem đó là cơ hội để trưởng thành hơn", người đẹp phát biểu.

Hoa hậu Quế Anh bên mẹ tại sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo người đẹp, điều cổ vũ cô lớn nhất trong những lúc yếu đuối là tình cảm của công ty quản lý, gia đình và khán giả. Họ dạy cô cách không bỏ cuộc hay chấp nhận dừng bước. Mẹ hoa hậu từ Đà Nẵng vào TP HCM để cổ vũ con gái. Khi lắng nghe Quế Anh chia sẻ trên sân khấu, bà rơi nước mắt.

Quế Anh tạo dáng ở hậu trường Miss Grand Vietnam 2025 Quế Anh tạo dáng ở hậu trường. Video: Nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Võ Lê Quế Anh, 24 tuổi, cao 1,72 m, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Quế Anh có chứng chỉ tiếng Hàn B2 - CEFR, Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, có kỹ năng ca hát, vũ đạo. Sau chiến thắng cuộc thi trong nước hồi tháng 10/2024, cô thi Miss Grand International nhưng không vào top cao. Gần một năm qua, cô hoạt động trong vai trò người mẫu, lấn sân ca hát với nghệ danh Ari Quế Anh.

Quế Anh hát 'Giai điệu tự hào' cùng thí sinh Miss Grand Vietnam Quế Anh hát "Giai điệu tự hào" (Phạm Hồng Biển sáng tác) cùng thí sinh Miss Grand Vietnam tại sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest, hôm 30/8 ở TP HCM.

Tân Cao