'Quật mộ trùng ma' thắng lớn ở Baeksang

Hàn QuốcÊkíp phim "Quật mộ trùng ma" thắng giải nữ chính, đạo diễn, nam diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang, tối 7/5.

Kim Go Eun, 33 tuổi, thắng Nữ chính xuất sắc hạng mục điện ảnh, với vai pháp sư Hwarim. Trong bài phát biểu, diễn viên nói năm ngoái, cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng may mắn vì công việc thuận lợi, vui vẻ. Cô cảm ơn ban tổ chức, đoàn làm phim.

Kim Go Eun ở sự kiện. Ảnh: Nate

Nhận giải Đạo diễn xuất sắc, Jang Jae Huyn, 43 tuổi, nói: "Thật vinh dự khi được đứng cùng những đạo diễn vĩ đại và đáng kính. Giải thưởng với tôi là sự khích lệ, động lực để tôi làm việc chăm chỉ hơn". Jang Jae Huyn cảm ơn các diễn viên đã cộng tác cùng ông trong phim.

Lee Do Hyun, 29 tuổi, nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc với vai pháp sư Bong Gil. Anh lên sân khấu trong bộ quân phục, do đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài tử đùa: "Các đồng đội đã khuyên tôi chuẩn bị bài phát biểu nhận giải, giờ tôi hối hận vì không làm điều đó". Anh cảm ơn đạo diễn, êkíp phim và nhắn riêng tới bạn gái - diễn viên Lim Ji Yeon: "Cảm ơn em rất nhiều". Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon yêu nhau sau khi cùng đóng phim The Glory.

Lee Do Hyun tại lễ trao giải. Ảnh: Sedaily

Quật mộ trùng ma là phim đề tài kinh dị, tâm linh, đan xen yếu tố trinh thám, lịch sử. Câu chuyện bắt đầu khi trưởng nam một gia tộc giàu có - tìm đến hai pháp sư Hwa Rim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun) cầu cứu vì con trai ông, hậu duệ nhỏ nhất của dòng họ, đang gặp nguy. Hai pháp sư cho rằng điều kỳ lạ xuất phát từ ngôi mộ tổ tiên gia đình này. Trước thù lao hậu hĩnh, họ kết hợp thầy phong thủy Kim Sang Deok (Choi Min Sik) và chuyên gia tang lễ Yong Geun (Yoo Hae Jin), tìm đến một vùng núi hẻo lánh gần biên giới Hàn - Triều để khai quật mộ.

Phát hành tháng 2, phim đạt doanh thu 82,2 triệu USD. Ở Việt Nam, phim cũng tạo ra cơn sốt, thu 160 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp Việt.

Trailer 'Quật mộ trùng ma' Trailer phim "Quật mộ trùng ma". Video: CGV

Tuy thắng nhiều giải, Quật mộ trùng ma vuột mất hạng mục danh giá Phim hay nhất. Giải thuộc về 12.12: The Day - phim lấy bối cảnh cuộc đảo chính ở Seoul năm 1979, đạt doanh thu 94,9 triệu USD. Hwang Jung Min, 54 tuổi, nhận danh hiệu Nam chính xuất sắc (Ảnh đế), với vai Thiếu tướng Chun Doo Gwang. Anh được mệnh danh "ông hoàng phòng vé" xứ Hàn.

Ở hạng mục phim truyền hình, Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Nam Goong Min (phim Người yêu dấu) và Honey Lee (Hoa nở về đêm). Ahn Jae Hong và Yeom Hye Ran thắng giải Nam và nữ phụ, với tác phẩm 18+ Mask Girl.

Moving - phim đề tài siêu anh hùng - có giải Nam diễn viên mới xuất sắc cho Lee Jeong Ha và Kịch bản xuất sắc cho biên kịch Kang Full. Kim Soo Hyun - nam chính phim Queen of Tears - là Diễn viên được yêu thích nhất, do khán giả bình chọn.

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 diễn ra tại Gangnam, Seoul. Shin Dong Yeop, Suzy và Park Bo Gum làm MC. Nhiều tài tử, giai nhân màn ảnh Hàn như Song Joong Ki, Krystal, Bibi dự sự kiện.

Cùng Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh) và Grand Bell Awards (Chuông Vàng), Baeksang là một trong ba giải phim ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc. Sự kiện tổ chức lần đầu năm 1965, tôn vinh những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Thanh Thanh (theo Sedaily)