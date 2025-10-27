Lắp đặt biểu tượng Cá Ông 50 tỷ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu

TP HCMBiểu tượng Cá Ông cao 8 m, đúc bằng đồng đỏ, dự kiến lắp đặt tại quảng trường Cột Cờ Bãi Sau và hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, công trình thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, được thiết kế bằng đồng dày 20 mm gắn kết với khung inox, đặt trên diện tích khoảng 320 m2. Tuổi thọ thiết kế của biểu tượng lên tới 100 năm.

Phối cảnh biểu tượng Cá Ông. Ảnh: Ban quản lý dự án

Tại khu vực này sẽ bố trí bệ đá giới thiệu Lễ hội Thần Thắng Tam, hệ thống phun nước, chiếu sáng, đồng thời tháo dỡ các cột cờ hiện hữu và cải tạo mặt nền. Tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang Bãi Sau Vũng Tàu quy mô 19,2 ha, vốn gần 1.100 tỷ đồng, đã hoàn thành với nhiều hạng mục như vỉa hè lát đá, cây xanh, chiếu sáng, trạm tắm nước ngọt và dịch vụ công cộng mang hình tượng gắn với đặc trưng đô thị biển. Tuyến đường Thùy Vân dài gần 4 km có diện mạo mới, khang trang và hiện đại hơn.

Khu vực Quảng trường Cột cờ đang được quây tôn, cải tạo mặt bằng. Ảnh: Trường Hà

Điểm nhấn nổi bật là tháp Tam Thắng, lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất - Thắng Nhì - Thắng Tam; gồm 143 trụ bê tông cao từ 4,5-34 m, tạo nên không gian "rừng ánh sáng" khi lên đèn, thu hút đông du khách check-in.

Việc hoàn thiện đồng bộ các hạng mục giúp Bãi Sau nâng tầm không gian sinh hoạt cộng đồng ven biển, góp phần tăng sức hút du lịch và hình ảnh đô thị Vũng Tàu.

Trường Hà