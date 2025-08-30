Tháp điểm nhấn ở biển Vũng Tàu vận hành

TP HCMTháp Tam Thắng ở Bãi Sau Vũng Tàu hoạt động thu hút hàng nghìn người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng, nhạc nước, tối 30/8.

Công trình do doanh nghiệp tài trợ và thi công trong 75 ngày, với tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng. Tọa lạc tại trung tâm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu, tháp Tam Thắng gồm 143 trụ bêtông cốt thép, cao từ 4,55 đến hơn 34 m, xếp theo cao độ hướng ra biển.

Tháp Tam Thắng được chiếu đèn đổi màu bên bờ biển Bãi Sau. Ảnh: Trường Hà

Hình khối mô phỏng ba mũi thuyền vươn khơi, gợi lại câu chuyện lịch sử về ba làng Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - những địa danh gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.

Điểm nổi bật của công trình là bề mặt ốp gạch gốm mosaic, tạo hiệu ứng ánh sáng dưới nắng hoặc khi lên đèn. Ban đêm, hệ thống đèn chiếu nhiều màu biến tháp thành một "khu rừng ánh sáng". Không chỉ có tháp, quảng trường còn là không gian cộng đồng đa năng rộng hơn 17.000 m2, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh, khu dịch vụ ngầm...

Trong đêm vận hành đầu tiên của Quảng trường Tam Thắng, khu vực nhạc nước trở thành điểm nhấn khi hàng trăm trẻ em ùa vào chơi đùa dưới những tia nước phun cao rực rỡ ánh đèn. Dưới nền nhạc sôi động, từng đợt nước đổi màu tím, xanh, đỏ khiến cả không gian sáng bừng, tạo khung cảnh náo nhiệt.

Trẻ con, người lớn trải nghiệm không gian nhạc nước. Ảnh: Trường Hà

Bà Nguyễn Hoài Hương, từ Đồng Nai đưa hai con nhỏ về Vũng Tàu nghỉ lễ, cho biết ngoài công viên Bãi Sau được đầu tư khang trang, tháp Tam Thắng thật sự là công trình công cộng hiện đại. "Đây là nơi vừa để người lớn tận hưởng không khí biển, vừa để trẻ em có chỗ vui chơi an toàn và mới mẻ", bà Hương nói.

Theo bà Hương, những công trình như tháp Tam Thắng không chỉ thay đổi diện mạo Vũng Tàu mà còn mang đến niềm tự hào cho người dân các tỉnh lân cận. Đây sẽ là điểm hẹn mới của gia đình bà mỗi dịp cuối tuần hay lễ, Tết.

Dự án chỉnh trang biển Bãi Sau gồm 12 hạng mục, tổng kinh phí 1.094 tỷ đồng, đến nay gần đạt 100% khối lượng và dự kiến khánh thành dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trường Hà