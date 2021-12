Quảng Trị tiêm vaccine tăng hạn cho người trên 18 tuổi

Quảng Trị sử dụng lô vaccine tăng hạn số 124001 của Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi, sớm đạt độ bao phủ vaccine phòng Covid-19.

Trưa 20/12, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết người dân được phổ biến đầy đủ thông tin về lô 124001, có quyền đồng ý hoặc không tiêm. "Lô này không tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, do lo ngại hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện", ông Hùng nói. Ngoài ra, theo khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, 94% trẻ từ 12 đến 17 tuổi không đồng ý tiêm lô vaccine tăng hạn.

Tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi ở Trung tâm Y tế TP Đông Hà ngày 13/5/2021. Ảnh minh họa: Hoàng Táo

Ngày 17/12, Bộ Y tế đã có văn bản khẳng định việc tăng hạn dùng với vaccine Covid-19 Comirnaty/Pfizer-Bio Tech được áp dụng chung trên toàn cầu, không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vaccine, được sử dụng cho người từ 12 tuổi trở lên.

Việc tăng hạn sử dụng được Cơ quan quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (FDA), Cơ quan quản lý Dược châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt. Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đồng ý tăng hạn dùng của vaccine ở điều kiện bảo quản từ -90 độ C đến -60 độ C. Văn bản này giúp Quảng Trị có đủ cơ sở pháp lý để sử dụng lô vaccine 124001.

Đến sáng 19/12, Quảng Trị có 368.000 người tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19, 449.000 người tiêm mũi một. Tỉnh có gần 70.000 trẻ em trong độ tuổi 12 đến 17, và đã tiêm xong cho 28.000 học sinh THPT, đang tiêm cho học sinh THCS.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến 31/12 tất cả người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường cho những người đủ điều kiện.

Được cấp 35.100 liều vaccine Pfizer lô số 124001 từ ngày 1/12, Sở Y tế Quảng Trị chưa sử dụng do đa số học sinh không đồng ý tiêm. Ngày 11/12, Sở Y tế Quảng Trị có văn bản gửi Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương không tiếp tục sử dụng lô vaccine số 124001.

Đến chiều 12/12, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng lại xin thu hồi văn bản với lý do "quá trình soạn thảo, nhiều nội dung không đúng theo chỉ đạo". Bộ Y tế có một chỉ đạo mới, nhưng ngành y tế Quảng Trị chưa kịp nắm.

Đến nay, Bộ Y tế cho phép 9 lô vaccine được tăng hạn sử dụng lên 9 tháng thay vì 6 tháng như in trên nhãn. 9 lô có số 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021.

Hoàng Táo