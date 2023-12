Quảng Trị khởi công khu công nghiệp 2.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng với diện tích 481 hecta, tổng kinh phí đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được khởi công hôm nay.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được thực hiện bởi Công ty TNHH liên doanh phát triển Quảng Trị, là liên doanh của Công ty Liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa của Thái Lan và Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư 2.074 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 97,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 504 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và mô hình khu công nghiệp. Ảnh: Võ Thạnh

Khu công nghiệp Quảng Trị nằm cách sân bay quốc tế Phú Bài (sân bay Huế) 60 km, cảng cửa Việt khoảng 40 km. Khu công nghiệp Quảng Trị sẽ được phát triển trong 12 năm. Khi đi vào hoạt động, dự kiến dự án tạo việc làm cho 30.000-40.000 lao động.

Các ngành công nghiệp mục tiêu của Khu công nghiệp bao gồm dệt may, giày dép, bao bì và in ấn, chế biến gỗ và nội thất, thực phẩm và đồ uống. Trong Lễ khởi công, 5 doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để thuê đất tại Khu công nghiệp Quảng Trị. Công ty Winzen Holding của Hong Kong và công ty Join Success Wealth của Singapore có kế hoạch thực hiện sản xuất may mặc tại khu công nghiệp, cùng với ba doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất đồ nội thất và phân phối xe máy.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Dự án được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị, tạo ra một trung tâm kinh tế dọc theo Hành lang Kinh tế Đông - Tây nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Ông Hưng cũng cho biết các dự án đầu tư vào khu công nghiệp hướng đến mô hình khu công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, với những cam kết bảo vệ môi trường cùng các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi tái tạo năng lượng sạch và giảm thiểu rác thải, khí thải, phù hợp với định hướng phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

Võ Thạnh