Quảng Trị chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió hơn 9.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức, tổng vốn đầu tư gần 9.127 tỷ đồng.

Quyết định được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngày 6/11. Dự án này được triển khai tại 3 xã: Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú, với thời gian hoạt động 50 năm. Tỉnh sẽ chọn nhà đầu tư thông qua mời gọi sự quan tâm hoặc đấu thầu dự án.

Dự án điện gió Halcom Hồng Đức có công suất thiết kế 200 MW, gồm 24 turbin (4,5-8,5 MW mỗi turbin), tổng mức đầu tư gần 9.127 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án có thể cung ứng sản lượng hơn 549 GGWh mỗi năm. Diện tích đất dành khảo sát 1.606 ha, trong đó phần sử dụng đất 11,8 ha; mặt nước 58 ha và sử dụng đất tạm thời 4 ha.

Điện gió được xây dựng ven biển tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đắc Thành

Theo kế hoạch, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ hoàn thành trong 3 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, nhà đầu tư có 3 tháng để hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư và 6 tháng cho việc giao, cho thuê đất và mặt nước. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động sau 15 tháng kể từ thời điểm được giao đất.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì chọn nhà đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng nhà đầu tư được chọn xác định phạm vi đầu tư, bảo đảm phù hợp quy định.

Chính quyền 3 xã Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện thủ tục.

Hiện nay, Quảng Trị có 21 dự án điện gió đã phát điện và vận hành thương mại với tổng công suất 994,2 M. 11 dự án khác đã được cấp chủ trương đầu tư, đang triển khai với tổng công suất 424 MW. Trong đó, 3 dự án gồm Hướng Linh 4, Hải Anh và Tân Hợp có tổng công suất 108 MW dự kiến sẽ vận hành vào cuối quý III năm nay. Số còn lại dự kiến hoạt động trong năm 2026 và 2027.

Đắc Thành