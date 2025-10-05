Quảng Ninh, Hải Phòng cấp tập ứng phó bão Matmo

Quảng Ninh lập sở chỉ huy chống bão, huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ cơ động thực hiện nhiệm vụ; Hải Phòng xem xét cho học sinh nghỉ học, cắt tỉa cây xanh.

Dự báo tâm bão Matmo đi sượt qua Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào rạng sáng mai, gây gió cấp 8-9, giật tăng hai cấp, mưa 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm trên địa bàn trong ba ngày 5-7/10. Để kịp thời ứng phó với bão, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập một Sở chỉ huy thường xuyên cấp tỉnh và 4 Sở chỉ huy ở khu vực Quảng Hà, Bình Liêu, Hạ Long và Quảng Yên.

Đến nay, Biên phòng tỉnh đã bắn pháo hiệu, thông báo qua bộ đàm cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình bão Matmo để chủ động phòng tránh. Đến trưa nay, toàn bộ phương tiện đã vào bờ tránh trú. Các xã phường đã rà soát nơi di dời người dân khi có tình huống, kiểm tra khu neo đậu, công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển, khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão cho tàu thuyền trên biển. Ảnh: Thu Báu

Quân khu 3 đã huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ và 68 xuồng, xe đặc chủng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống.

Tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, toàn bộ tàu thuyền đã dừng hoạt động, di chuyển từ cảng tàu quốc tế Hạ Long (nơi không kín gió) về vùng nước cạnh Nhà máy đóng tàu Hạ Long để tránh trú bão. Nhà dân, nhà hàng, khách sạn đã chằng chống cửa kính, mái tôn bằng gậy sắt, bao cát.

Tại đặc khu Cô Tô, các tổ công tác của chính quyền đặc khu đã xuống từng khu vực neo đậu, lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu du lịch và tàu dịch vụ để vận động, hướng dẫn người dân ký cam kết rời phương tiện trước 16h ngày 5/10, không để người dân ở lại tàu, lồng bè khi bão đổ bộ.

Đến 11h30 cùng ngày, toàn đặc khu Cô Tô có 544 tàu thuyền, trong đó 468 phương tiện đã vào nơi neo đậu, 76 mảng bè nuôi trồng thủy sản được gia cố chắc chắn. Hiện còn 18 khách lưu trú, trong đó có 6 khách quốc tế, đều được phổ biến phương án ứng phó với bão.

Tàu du lịch di chuyển từ cảng tàu quốc tế về vùng nước cạnh Nhà máy đóng tàu Hạ Long để tránh trú bão. Ảnh: Lê Tân

Theo dự báo, bão Matmo có thể đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, sát TP Móng Cái cũ. 6 phường xã tại đây đều đã lên phương án di dân ở nơi xung yếu đến trường học, nhà văn hóa và cho học sinh nghỉ học ngày 5/10.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các xã phường "tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước mọi diễn biến của bão". Người dân phải chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền.

Nằm sát Quảng Ninh, TP Hải Phòng được dự báo có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm trong ba ngày 5-7/10. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường học theo dõi diễn biến bão, chủ động cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết, thông báo trước 21h ngày 5/10.

Hải Phòng đã cấm tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi từ 17h hôm qua. Các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển, đảo; khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi cũng đã bị dừng.

Để phòng mưa to, giông lốc, ông Trần Văn Quân, Phó chủ tịch TP Hải Phòng, yêu cầu các doanh nghiệp công ích tiếp tục rà soát, cắt tỉa, chằng chống cây xanh và sẵn sàng phương tiện, nhân lực khắc phục tình trạng cây gãy đổ, khơi thông hệ thống thoát nước, tiêu thoát nước đệm để không xảy ra ngập lụt ở nội thành.

Nhà hàng, khách sạn được gia cố bằng gậy sắt và bao cát phòng giông lốc. Ảnh: Lê Tân

Trong công điện ngày 5/10 gửi 14 tỉnh thành gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu địa phương tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão đổ bộ sẽ suy yếu và không gây gió mạnh (như bão Ragasa).

Các địa phương tổ chức sơ tán hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là nhà yếu ở nơi hứng gió mạnh, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, tuyệt đối không cho người ở lại thời điểm bão đổ bộ và không quay trở lại tàu khi chưa đảm bảo an toàn.

"Căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm ở những khu vực trọng điểm dự báo có gió mạnh, mưa lớn, ngập lụt", công điện nêu.

Matmo là cơn bão thứ 11 xuất hiện ở Biển Đông trong năm nay. Từ ngày 25/8 đến nay có tới 6 cơn bão, trong đó Kajiki, Bualoi gây thiệt hại lớn cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Bão Bualoi đổ bộ vào Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9, song gây mưa lớn, lốc xoáy suốt từ TP Huế đến miền Bắc, làm 56 người chết, 11 người mất tích, thiệt hại kinh tế 18.800 tỷ đồng.

Hà Nội nằm xa tâm bão Bualoi nhưng đã có mưa đặc biệt lớn, một số nơi tới 500 mm, làm xuất hiện 116 điểm ngập, phổ biến 0,3-0,5 m, một số nơi sâu 1-1,5 m. Mưa ngập khiến cuộc sống người dân đảo lộn, giao thông hỗn loạn, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học, chuyển sang online. Đến hôm nay, thành phố vẫn còn hơn 2.000 nhà dân vùng thấp trũng bị ngập.

Lê Tân