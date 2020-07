Quảng Ngãi lập 16 chốt phòng dịch ở cảng biển

Các tàu cá, thuyền viên ở tỉnh khác về các cảng biển, cửa biển ở Quảng Ngãi phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND Quảng Ngãi ngày 31/7 đã chỉ đạo thành lập 9 chốt kiểm tra tại cảng biển và 7 chốt kiểm tra tại các Trạm Kiểm soát Biên phòng. 16 chốt sẽ hoạt động 24/24 để phòng Covid-19.

9 chốt ở cảng biển, cửa biển gồm: hai cảng Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi, cảng Công ty cổ phần quốc tế Gemadept Dung Quất, cảng Công ty Hào Hưng, cảng cầu Sông Đầm, cổng cảng Công ty công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, cổng cảng Công ty cổ phần thép Hòa Phát, cổng cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất và Trạm biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ.

Người dân Lý Sơn khai báo y tế ở cảng Sa Kỳ, một trong những cảng được kiểm soát chặt để chống Covid-19. Ảnh: Thạch Thảo.

7 chốt kiểm tra các trạm kiểm soát biên phòng gồm: Bình Thạnh (Bình Sơn), Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), Cổ Lũy (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), Mỹ Á (xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ), Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ), xã An Hải và An Vĩnh (Lý Sơn).

Mỗi chốt sẽ bố trí 3-4 người, gồm quân nhân biên phòng, nhân viên y tế, bảo vệ của doanh nghiệp cảng. Các thuyền viên xuất, nhập cảnh được yêu cầu phối hợp với cảng vụ, kiểm dịch y tế...

Các chốt tại Trạm Kiểm soát Biên phòng sẽ kiểm soát tàu cá từ các tỉnh về, phải đo thân nhiệt, kê khai y tế. Tàu cá đi nước ngoài về, lực lượng của chốt phải lập danh sách thuyền viên, phối hợp với ngành y tế theo dõi...

Quảng Ngãi đã ghi nhận một ca dương tính nCoV trong cộng đồng, "bệnh nhân 419" ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi bị nhiễm bệnh khi ra Đà Nẵng chăm anh bị bệnh.

Tỉnh này đã cách ly khu phố nơi bệnh nhân ở, đồng thời lập các chốt đường bộ, tàu hỏa ở cửa ngõ để kiểm tra y tế. Đến sáng 31/7, 92 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân được Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả xét nghiệm âm tính.

Phạm Linh