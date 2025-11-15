Quảng Ngãi khen thưởng lực lượng cứu 3 người trôi dạt 50 giờ trên biển

Hơn 10 tập thể và 2 cá nhân thuộc lực lượng hàng hải, biên phòng, tàu cao tốc... được tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen vì cứu ba người dân Lý Sơn trong bão Kalmaegi.

Sáng 15/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn ba ông Phan Duy Quang (47 tuổi), Lê Văn Sanh (38 tuổi) và Dương Quang Cường (44 tuổi). Lễ trao tặng sẽ diễn ra trong thời gian sớm nhất.

Quyết định khen thưởng được ban hành theo đề nghị của UBND Đặc khu Lý Sơn, nhằm kịp thời động viên các lực lượng đã nỗ lực phối hợp trong điều kiện mưa bão phức tạp.

Các thủy thủ trên tàu An Vĩnh Express căng mắt tìm người trong ngày 7 và ngày 8/11. Ảnh: An Vĩnh

Các tập thể được khen thưởng gồm: Ban Quản lý Cảng Quảng Ngãi; thủy thủ, thuyền viên các tàu An Vĩnh Express, Siêu tốc Hòa Bình, Super Biển Đông, Hải Nam 39 (Quảng Ninh); tàu QB-92198-TS (Quảng Bình cũ – nay là Quảng Trị); tàu Thành Tâm (QNg 0035-VT); Sư đoàn 372 – Quân chủng Phòng không Không quân; tàu Biên phòng BP-09.19.01 và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

Hai cá nhân được khen thưởng gồm ông Lê Thanh Hùng, Thuyền phó tàu An Vĩnh Express; Nguyễn Thái Sơn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đang đề nghị Trung ương xem xét khen thưởng hai người trực tiếp lao xuống biển cứu nạn nhân là ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh. UBND đặc khu Lý Sơn tiếp tục rà soát để khen thưởng đầy đủ, không bỏ sót lực lượng tham gia.

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express, người chỉ huy tìm kiếm anh Sanh. Ảnh: Minh Huy

Trước đó, chiều 6/11, khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ, ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, bị sóng cuốn ra xa trong lúc bơi. Ông Quang và anh Sanh dùng thuyền thúng lao ra cứu, nhưng cả ba bị sóng lớn cuốn trôi.

Chính quyền Lý Sơn huy động tàu ngư dân, tàu cao tốc du lịch và tàu biên phòng tìm kiếm. Sáng 7/11, Sư đoàn 372 điều trực thăng từ Đà Nẵng vào tăng cường tìm kiếm từ trên không.

Đến 8h45 ngày 8/11, tàu Hải Nam 39 phát hiện ông Quang trên vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ), báo tin cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi để điều các tàu đến tiếp cận. Sau đó, tàu An Vĩnh Express lần lượt tìm thấy ông Sanh và phối hợp cùng tàu cá Quảng Trị đưa ông Cường về bờ an toàn.

Nhiều tàu chịu sóng gió lớn trong quá trình cứu hộ; riêng tàu Thành Tâm bị hư hỏng nặng do lao vào sóng dữ khi tìm kiếm và buộc phải đánh lái vào cảng Bến Đình để đảm bảo an toàn cho 13 thuyền viên.

Phạm Linh