50 giờ sinh tử trên biển

Dòng hải lưu 'cưu mang' sự sống

Ngày thứ hai, mặt biển sáng choang bởi ánh mặt trời, sóng không còn cuồn cuộn từng cơn mà nhấp nhô theo nhịp nước. Sau một đêm trôi dạt, hy vọng sống trong anh Sanh bùng lên mãnh liệt.

Khi nắng lên, anh nhìn thấy trên mặt biển xanh biếc có một đường viền ngăn cách hai vùng nước đậm - nhạt. Anh nhận ra mình đã trôi đến vùng “mé nước” - theo cách gọi của người Lý Sơn.

Đây là giao điểm của hai dòng hải lưu, cách bờ biển khoảng 40-50 km. Sự khác biệt về nhiệt độ và độ mặn tạo nên vùng nước đục, khiến nước xoáy nhẹ, nổi bọt, thu hút nhiều sinh vật phù du và cá. Theo kinh nghiệm ngư dân, nếu gặp vùng này, cứ men theo dòng thuận thì tàu cá dễ di chuyển hơn, ít tốn nhiên liệu, còn người biết bơi chỉ cần thả lỏng để trôi theo dòng nước.

Vùng mé nước này trở thành “phao cứu sinh” thứ hai cho cả ba người.

Để tiết kiệm sức, anh Sanh thả trôi theo mé nước, vơ bất cứ thứ gì trong tầm tay. Nhặt được trái táo thối rữa một nửa, anh cố cắn một miếng để lấy sức bơi tiếp, nhưng không nuốt nổi. Chộp được thêm chai nước chỉ còn một nửa, anh cũng đánh liều uống hòng làm dịu cơn khát đang thiêu cháy cổ họng.

“Tôi nghĩ không uống thì chết, nên uống luôn”, anh nói.

Khi quá mệt, anh kéo áo phao lên sau đầu, thả lỏng cơ thể và chợp mắt nghỉ ngơi. Để mặc dòng nước đẩy mình qua lại, anh giữ sức để vẫy tay gọi bất kỳ tàu thuyền nào đi qua. Trong hai ngày, anh nhẩm tính có 5 chiếc tàu lướt qua, nhưng không đủ sức bơi đến, chỉ có thể cởi áo phao ra hiệu.

Thế nhưng, không ai thấy anh. So với đại dương mênh mông, anh quá nhỏ bé.

Giống như anh Sanh, ông Cường cũng men theo dòng hải lưu và vớt được hai khúc gỗ. Ông lấy dây phao cột vào người để nổi lên mặt biển, dự trù trường hợp xấu nhất, gia đình cũng dễ dàng tìm thấy xác.

Bản đồ vị trí ba người sau 50 giờ trôi dạt trên biển. Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Sau gần 24 giờ trôi dạt, ông Quang bị cơn khát thiêu đốt, chỉ mong có một trận mưa để hứng nước ngọt như đêm trước. Thế nhưng, hoàn lưu bão Kalmaegi không gây mưa lớn. Sau bão, nắng đẹp, bầu trời xanh ngắt, khiến biển êm hơn, nhưng đổi lại, không có gì giải thoát ông khỏi cơn khát.

Khi quá sức chịu đựng, ông buộc phải hớp từng ngụm nước biển, khiến cổ họng càng bỏng rát hơn. Cũng bơi men theo vùng mé nước, ông vớt được một vài con cua, cá nhỏ, rong biển liền ăn sống để cầm cự, rồi “uống đại” bất kỳ chai nước nào nhặt được.

Mỗi khi thấy tàu đi qua, ông cố bơi theo, điên cuồng la hét và kêu cứu bằng tất cả sức lực còn lại, cởi áo phao để ra hiệu, nhưng vẫn không ai nhìn thấy. Sau mỗi lần thất bại, ông mặc lại áo phao, thả cơ thể trôi theo dòng hải lưu, tiếp tục chờ cơ hội.

“Một mình giữa biển, cảm giác cô độc và đáng sợ, nhưng tôi nghĩ về gia đình mà ráng. Cố chờ tàu đi qua”, ông Quang nói.

Cả cơ thể ông - cổ họng, mắt, da - đều bỏng rát vì nước mặn và ánh nắng mặt trời. Ông không biết mình có thể chịu đựng đến khi nào, nhưng tự nhủ không được phép nghỉ ngơi. Lúc này, ông nhớ tới người chú của mình cũng từng trôi dạt trên biển hai ngày do giông lốc, sau đó vẫn sống sót trở về. Ông cầu nguyện lần này, mình cũng may mắn như vậy.

Nhìn về phía chân trời chỉ thấy hàng dặm nước mênh mông, họ chưa bao giờ sợ hoàng hôn như thế.

Ngày 7-8/11, 20 thuỷ thủ trên tàu An Vĩnh Express căng mắt rà quét vùng biển để tìm kiếm ba người mất tích. Ảnh: An Vĩnh

Sau khi bão tan, dân trên đảo Lý Sơn đã tập trung từ sớm 7/11 ở khu cầu cảng cũ, bàn cách cứu người.

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express, tình nguyện ra khơi cùng 20 thuỷ thủ để tìm kiếm ba người đồng hương. Tàu được bơm 5.000 lít dầu để chuẩn bị cho tình huống tìm kiếm kéo dài.

“Chúng tôi không kịp mang theo gì ngoài bộ quần áo trên người và một thùng mì gói”, ông Hùng nói.

11h cùng ngày, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân cũng được điều động từ sân bay Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm. Từ trên cao, các chiến sĩ không quân dùng ống nhòm rà soát khắp vùng biển quanh đảo, nhưng không thấy dấu hiệu của cả ba người.

Trên biển, tàu của ông Hùng “quần nát” vùng biển quanh Lý Sơn khoảng 80 km, đến vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ, nhưng không có kết quả. Nhiều thuỷ thủ hầu như không ăn uống, chỉ nhai mì sống và uống nước cầm hơi để tập trung tìm kiếm người mất tích.

Thế nhưng, ngày đầu tiên, cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì. Không ít người nghĩ đến tình huống tệ nhất, chỉ mong tìm thấy xác người thân.

Tàu đành quay về, sáng hôm sau lại xuất bến ra nơi họ thấy chiếc thúng lần cuối, rồi vòng vòng quanh khu vực để tìm kiếm cơ may.

Kỳ tích ở Lý Sơn

8h45 ngày 8/11, kỳ tích đã đến với dân đảo Lý Sơn. Tàu hàng Hải Nam 39 báo tin trên đường từ Bình Thuận ra Hà Tĩnh đã cứu được ông Quang trên vùng biển Bình Định cũ (Gia Lai ngày nay).

Ông Quang khi được tàu hàng Hải Nam 39 giải cứu và tàu An Vĩnh Express của dân đảo Lý Sơn đến đón tại vùng biển Mộ Đức - Đức Phổ. Video: Anh Tuấn Khi gặp lại những người đồng hương lúc hơn 12h hôm đó, ông Quang đã dần hồi sức sau khi uống thuốc và ăn uống nhẹ. Mọi người đề nghị đưa ông về bờ nghỉ ngơi, gặp người thân, nhưng ông không chịu, khăng khăng tiếp tục tìm kiếm “hai đứa bạn”. "Nhất định thằng Sanh còn sống. Vì nó khỏe lắm, không thể chết được”, ông Quang nói với các thủy thủ. Theo định hướng của ông Quang, tàu tăng hết tốc lực chạy xuôi theo dòng hải lưu, tiếp tục cuộc tìm kiếm. Thế nhưng, quần thảo trên biển suốt 7 tiếng, đến tận 16h, họ vẫn không thấy tung tích hai người còn lại.

“Bọn tui gần như hết hy vọng, vì căn cứ vào vị trí tàu hàng phát hiện ông Quang và tốc độ dòng chảy hải lưu. Nếu không phát hiện được Sanh thì khả năng nó không sống được”, ông Hùng trầm giọng kể.

Hoàng hôn dần buông xuống, khả năng sống sót của hai người sang ngày thứ ba là rất thấp. Việc tìm kiếm trong đêm cũng càng khó khăn hơn.

Nhiều thuyền viên trên tàu đề nghị đổi hướng khác tìm kiếm. Nhưng ông Hùng nhất định không đồng ý.

"Trực giác mách bảo tôi phải đi theo đúng luồng nước đó, hướng đó, vị trí đó... vì không thể khác được”, ông nói.

Các thuỷ thủ trên tàu căng mắt quét khắp vùng biển con tàu đi qua. Đi thêm khoảng 30 m, mọi người thấy một vệt đen nhấp nhô trên biển “như quả dừa khô”. Đến khi “quả dừa” ngoảnh đầu lại, tất cả vỡ oà phát hiện đó chính là anh Sanh.