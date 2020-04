Quảng Nam yêu cầu báo cáo việc mua máy xét nghiệm Covid-19

Sở Y tế và Sở Tài chính Quảng Nam được giao báo cáo việc mua hệ thống máy Realtime PCR tự động với giá hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết trước mắt tỉnh tập trung cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tối đa cho nhân dân, nên dự kiến đến ngày 3/5 sẽ nghe hai sở Y tế, Tài chính báo cáo nội dung trên.

"Trường hợp cần thiết sẽ giao cơ quan chức năng thanh tra toàn bộ việc mua sắm này. Nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật", ông Thanh nói.

Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam làm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Đắc Thành.

Theo tìm hiểu, cuối tháng 3, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã phân bố kinh phí cho Sở Y tế hơn 7,5 tỷ đồng để mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động. Trong đó có máy tách chiết DNA/RNA tự động và máy chia mẫu tự động cùng hãng sản xuất Qiagen, xuất xứ Thụy Sỹ; máy Realtime PCR, hãng Qiagen, xuất xứ Malaysia.

Sở Y tế lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, thương thảo với nhà cung cấp nên giá mua giảm xuống còn hơn 7,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế xác nhận thông tin này và nói "quá trình thực hiện, Sở Y tế làm đúng quy định, không có khuất tất gì".

Ngày 1/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam bắt đầu vận hành hệ thống máy xét nghiệm trên.

Quảng Ninh, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh này, việc mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động phục vụ cho công tác xét nghiệm bệnh Covid-19. Sở Y tế Quảng Ninh khẳng định "quy trình mua sắm được thực hiện công khai, minh bạch với giá cạnh tranh, đúng quy định".

Hiện tỉnh Quảng Ninh chưa thanh quyết toán tiền mua máy xét nghiệm với nhà cung cấp. Thông tin ban đầu nhà cung cấp đưa ra, giá của bộ thiết bị này (gồm máy xét nghiệm và bộ tách chiết mẫu) "đều thấp hơn khoảng trên dưới 2 tỷ đồng so với mức giá 7 tỷ đồng mà Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã mua sắm".

Hôm qua 24/4, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh cho hay cơ quan chức năng "đang rà soát việc này".

Nghệ An, vừa qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tham mưu Sở Y tế đầu tư hệ thống xét nghiệm Covid-19 và được lãnh đạo tỉnh chấp thuận; kinh phí "trong khoảng 7 tỷ đồng".

Sáng 25/4, Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, mặc dù tỉnh đã đồng ý chủ trương, song đơn vị "chưa vội vàng trong việc mua sắm", bởi hiện tại áp lực về lượng mẫu phẩm xét nghiệm đã giảm và công suất của các máy đang có ở CDC Nghệ An đáp ứng được.

"Chúng tôi chưa mua và chưa khẳng định giá mua là bao nhiêu. Tới đây, nếu mua hệ thống xét nghiệm thì đơn vị sẽ cho đấu thầu rộng rãi, minh bạch để tránh xảy ra tiêu cực", ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói.

Cuối tháng 3, CDC Nghệ An bắt đầu tự xét nghiệm nCoV khi nhận được máy Realtime PCR từ Bộ Y tế, do một tập đoàn tài trợ. Tuy nhiên thiết bị này công suất thấp. Gần đây, CDC Nghệ An được một công ty tại Hà Nội cho mượn một máy xét nghiệm với công suất lớn hơn và đang sử dụng cho công tác phòng chống Covid-19.

Ngày 22/4, liên quan gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động ở Hà Nội, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết: "Khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng, tuy nhiên qua mua bán lòng vòng, đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lên đến 7 tỷ đồng".

Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Nhật Cảm (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) và 6 người với cáo buộc gian lận mua máy xét nghiệm Covid-19.

Realtime PCR được giới thiệu là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất khác nhau có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng nCoV. Trên thị trường phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.

