Quảng Nam đón 200 du khách Mỹ vào ngày 17/11

Quảng NamĐoàn khách quốc tế thí điểm khoảng 200 người, quốc tịch Mỹ, sẽ đến Hội An từ sân bay Đà Nẵng theo chuyến bay charter.

"Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến địa phương từ khi dịch Covid-19 bùng phát đầu năm 2020", ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam, cho hay. Sau đó một ngày (18/11), tỉnh sẽ tiếp tục đón đoàn thứ hai với khoảng 220 người.

Ông Hồng cho biết thêm, tất cả hành khách đều mang quốc tịch Mỹ, trong đó có nhiều người gốc Việt. Họ sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An (Hoiana), huyện Duy Xuyên. Mục đích chính của nhóm khách là du lịch, nghỉ dưỡng, không phải cách ly khi nhập cảnh. Sau khi kết thúc 7 ngày đầu tiên theo chương trình, một số du khách sẽ trở lại Mỹ, một số ở lại Việt Nam thăm thân.

Khu nghỉ dưỡng Hoiana nằm riêng biệt, khách đến sử dụng dịch vụ không đi ra ngoài. Ảnh: Đắc Thành

Đoàn khách sẽ tuân theo các quy định về đón khách quốc tế của Quảng Nam mới ban hành. Họ có thể tới phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonders Nam Hội An, Vinpearl Golf Nam Hội An, TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình thống nhất từ trước.

Khách cam kết tham gia đúng tour khép kín đã được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong 7 ngày đầu tiên. Trường hợp đặc biệt không thể tham gia theo đúng lịch trình phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép kết thúc chương trình du lịch sớm hơn. Theo quy định, việc lợi dụng đi du lịch hoặc tổ chức tour nhằm mục đích tránh cách ly y tế sẽ bị nghiêm cấm. Nếu cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Phố cổ Hội An được tỉnh Quảng Nam chọn thí điểm đón khách quốc tế. Ảnh: Đắc Thành.

Ông Hồng cho hay hiện tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch tham gia đón khách cơ bản đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19.

Trong ngày 13 và 14/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cũng đã tới kiểm tra công tác đón khách tại Quảng Nam, từ các khâu đón khách, vận chuyển khách từ sân bay về khu lưu trú, việc xét nghiệm nhanh Covid-19, công tác phòng chống dịch tại cơ sở, phương án xử lý khi xảy ra sự cố... Các cơ sở đón tiếp đều được đánh giá cao về sự chuẩn bị bài bản, bảo đảm sự chu đáo, an toàn...

Quảng Nam cùng với Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Nẵng, Khánh Hoà, Quảng Ninh là 5 địa phương đầu tiên được phép thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn một, từ tháng 11 với các chuyến bay charter và tour khép kín.

Đắc Thành