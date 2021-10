Một tháng hồi sinh của du lịch Việt Nam

Hàng loạt địa phương mở tour khép kín, Phú Quốc, Khánh Hòa chuẩn bị đón khách quốc tế, các hoạt động du lịch đang sôi động trở lại.

Đợt dịch Covid-19 thứ tư khiến mùa du lịch hè đóng băng. Các công ty du lịch đóng cửa hoàn toàn; nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí... không thể hoạt động trong nhiều tháng. Ảnh hưởng của Covid-19 tới du lịch giai đoạn này nặng nề hơn so với 2020. Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa giảm 16% so với cùng kỳ 2020 và giảm 52% so 2019. Tổng doanh thu từ du lịch 9 tháng đầu năm 2021 đạt gần 137.000 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ 2020.

Lên kế hoạch phục hồi là việc mà những người làm du lịch đang hối hả để thích ứng kịp thời trong giai đoạn "bình thường mới".



Tour khép kín - giải pháp phù hợp

"Cần bắt đầu luôn và ngay" là chia sẻ của nhiều doanh nghiệp du lịch trong nước đối với giải pháp tour khép kín ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Cuối tháng 9, hàng loạt địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lâm Đồng, TP HCM... đã mở lại du lịch nội tỉnh. TP HCM là một trong những nơi đi đầu với các tour khép kín tới Cần Giờ và Củ Chi dành cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch và loạt tour thương mại sau đó. Giữa tháng 10, nhiều nơi bắt đầu thí điểm đón khách ngoại tỉnh tới các khu nghỉ dưỡng biệt lập hoặc khu du lịch khép kín.

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong Covid-19, TP HCM đang trở lại mạnh mẽ với những đoàn khách đầu tiên đi các tỉnh thuộc liên kết vùng an toàn. Trên ảnh là đoàn khách TP HCM xếp hàng đi cáp treo ở núi Bà Đen. Ảnh: Saco Travel

Tour khép kín là hình thức tất cả những người tham gia đều phải có xét nghiệm âm tính nCoV, đã tiêm hai mũi và đi theo đúng chương trình định sẵn. Ngày 15/10, tỉnh Quảng Bình đón đoàn khách gồm 6 người từ TP HCM theo tour trải nghiệm các dịch vụ tại Chày Lập Farmstay, khám phá hang động Tú Làn. Đây cũng là đoàn đầu tiên cả nước đi liên tỉnh tour khép kín bằng đường hàng không kể từ khi du lịch "đóng băng" vì đợt dịch thứ tư. Sau đó cũng đã có hàng chục du khách đi tour tương tự từ TP HCM và sắp tới là Hà Nội.

Ngày 23/10, từ Hà Nội, tour khép kín đầu tiên gồm 17 người đi Bắc Giang, tham quan khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng... Hà Nội cũng có 60 du khách tham gia tour "Kiến trúc Pháp trong lòng thủ đô".