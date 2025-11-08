Quang Liêm chạm kỷ lục cá nhân ở World Cup cờ vua

Ấn ĐộLê Quang Liêm thắng đối thủ Mỹ Jeffery Xiong 1,5-0,5 đã cân bằng thành tích tốt nhất sự nghiệp tại World Cup cờ vua.

Ở lượt về vòng ba ngày 8/11, Quang Liêm (Elo 2.729) cầm quân trắng, hòa Xiong (2.649) sau 40 nước cờ, vừa đủ để đi tiếp mà không phải đấu tie-break. Kỳ thủ số một Việt Nam có thời điểm lép vế ở trung cuộc, khi tượng trắng ở thế bị động hơn so với tượng đen. Nhưng sau khi đổi được hậu, thế cờ chuyển về tàn cuộc tượng khác màu, không còn cơ hội để Đen tạo ra khác biệt. Vì thế, hai kỳ thủ bắt tay hòa.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Xiong ở lượt về vòng ba World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 8/11/2025. Ảnh: FIDE

Kết quả giúp Quang Liêm thắng 1,5-0,5 chung cuộc, bởi ở lượt đi anh cầm quân đen và thắng Đại kiện tướng người Mỹ. Anh cân bằng thành tích cá nhân tốt nhất tại World Cup cờ vua, là vòng bốn, năm 2013 và 2019, tương ứng vòng 1/8. Nhưng kỳ này có nhiều kỳ thủ tham dự hơn, nên vòng bốn mới chỉ là vòng 1/16.

Vòng bốn sẽ bắt đầu lúc 16h30 thứ Ba 11/11, khi Quang Liêm gặp Bogdan-Daniel Deac (2.655) hoặc Karthik Venkataraman (2.576). Deac và Venkataraman hòa nhau cả hai ván vòng ba, và sẽ đấu tie-break ngày 9/11. Ngày 10/11 là ngày nghỉ đầu tiên của giải.

Đối thủ tiềm năng của Quang Liêm nếu anh vào vòng năm sẽ là Matthias Bluebaum (2.680) hoặc Alexander Donchenko (2.641). Bởi ở vòng ba, Anish Giri (2.769) bất ngờ thua Donchenko 0,5-1,5 và bị loại. Điều đó có nghĩa nhánh bán kết của Quang Liêm sẽ không còn kỳ thủ nào có Elo trên 2.700.

Để dự Candidates 2026 - giải đấu chọn người thách đấu ngôi Vua cờ, Quang Liêm cần phải đứng trong Top 3 World Cup cờ vua. Nhưng do Vua cờ Gukesh Dommaraju cũng vào bán kết, kỳ thủ đứng thứ tư World Cup cờ vua cũng sẽ được dự Candidates.

Xuân Bình