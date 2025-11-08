Quang Liêm đặt một chân vào vòng bốn World Cup cờ vua

Ấn ĐộSiêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm cầm quân đen, nhưng thắng kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong ở ván đầu vòng ba World Cup cờ vua 2025.

Xiong (Elo 2.649) cầm quân trắng, chưa nhập thành đã đẩy tốt cột h lên h4 rồi h5, phong cách thường gặp ở siêu máy AlphaZero. Tuy nhiên, Quang Liêm (2.729) cũng không ngần ngại đẩy tốt đen lên g5 và f5, rồi đưa mã và tượng lên ngăn đối thủ nhập thành. Sau 19 nước cờ, đại diện Việt Nam đã chiếm ưu thế thắng dù thiệt một tốt. Bởi các quân đen cơ động hơn hẳn so với trắng.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Jobava ở lượt đi vòng ba World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 7/11/2025. Ảnh: FIDE

Thế cờ khi đó nghiêng hẳn về vị trí, sở trường của kỳ thủ số một Việt Nam. Anh điều quân tới những vị trí quan trọng, lần lượt bắt các tốt trắng. Sau 53 nước cờ, đại diện Mỹ xin thua, ở tàn cuộc xe và thiệt hai tốt. Quang Liêm vượt lên dẫn 1-0 trong trận đấu ở vòng ba.

Quang Liêm sẽ cầm quân trắng, chỉ cần hòa ở lượt về lúc 16h30 hôm nay, giờ Hà Nội, là đủ để vào vòng bốn. Thành tích tốt nhất của anh tại World Cup cờ vua cũng là vòng bốn, năm 2013 và 2019, tương ứng vòng 1/8. Nhưng kỳ này có nhiều kỳ thủ tham dự hơn, nên vòng bốn mới chỉ là vòng 1/16.

Diễn biến các nhánh đấu đang có lợi với Quang Liêm trên lý thuyết. Ở nhánh tới bán kết của anh, nhưng hạt giống hàng đầu như Wesley So và Ian Nepomniachtchi đã bị loại. Kỳ thủ duy nhất có Elo cao hơn Quang Liêm còn lại ở nhánh này là Anish Giri (2.769), đối thủ tiềm năng ở vòng năm, tức là vòng 1/8.

Nếu vượt qua vòng ba, Quang Liêm sẽ gặp Bogdan-Daniel Deac (2.655) hoặc Karthik Venkataraman (2.576).

World Cup cũng còn một kỳ thủ gốc Việt đang thi đấu, là đại diện CH Czech Nguyễn Thái Đại Văn (2.652). Ở ván đầu vòng ba, Đại Văn cầm quân đen, hòa Nodirbek Yakubboev (2.689).

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD. Quang Liêm là hạt giống số 13 theo Elo ban đầu.

Xuân Bình