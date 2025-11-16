Quang Liêm bị loại sau ba lần 'chết hụt' ở World Cup cờ vua

Ấn ĐộHai lần gỡ hòa dù bị dẫn trước ở tie-break, Lê Quang Liêm thua ván quyết định trước Alexander Donchenko và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup cờ vua 2025.

Sau trận đấu, khán giả đồng loạt vỗ tay động viên hai kỳ thủ nhờ ngày thi đấu giàu cảm xúc. Donchenko cầm quân đen và thắng ván tie-break cờ nhanh 15+10 đầu tiên, nhưng Quang Liêm gỡ hòa sau đó để đưa trận đấu vào loạt cờ nhanh 10+10.

Ở đó, Quang Liêm một lần nữa thua khi cầm quân trắng, rồi lại thắng với quân đen. Hai kỳ thủ tiếp tục phải đánh cờ chớp 5+3, khi các bàn xung quanh đã thi đấu xong. Dù là cựu vô địch cờ chớp thế giới, Quang Liêm hòa ván cờ chớp đầu, rồi thua ván quyết định.

Quang Liêm trong một ván đấu tie-break với Donchenko. Ảnh: FIDE

Mấu chốt ván cuối là cái bẫy Donchenko giăng ra cho Quang Liêm, sau đó Đại kiện tướng người Đức định đoạt trận đấu bằng một nước thí hậu đẹp mắt, để bắt trọn xe của đại diện Việt Nam. Kỳ thủ 27 tuổi nhìn ra nước thí nhanh, tỏ vẻ chắc thắng. Quả thực, hơn hẳn một xe ở tàn cuộc là lợi thế quá lớn đối với Donchenko.

Thế cờ sau nước 30...Qxd5 của Quang Liêm (quân Đen). Donchenko đi ngay hậu g4, dọa chiếu hết ở g7. Quang Liêm có lẽ tưởng rằng xe g8 ngăn chặn được đòn đánh này, nhưng không...

Với nước hậu g7, Donchenko thí hậu trắng, đổi lấy xe và hậu đen. Quang Liêm không có cách nào khác là rơi vào bẫy này.

Với nước 34.Nf6, mã trắng chiếu và bắt lại hậu. Sau đó, Trắng hơn hẳn một xe và thắng sau 48 nước cờ.

Trận đấu này diễn ra khó khăn với Quang Liêm. Ở lượt về cờ tiêu chuẩn, anh cũng đã rơi vào thế thua, nhưng lội ngược dòng để cầm hòa ngoạn mục, đưa trận đấu vào tie-break.

Tính cả hai lần bị dẫn trước ở tie-break, Quang Liêm đã "hút chết" tới ba lần trong trận đấu. Nhưng "quá tam, ba bận", đến khi thất bại ở ván cờ chớp thứ hai, kỳ thủ số một Việt Nam không còn cơ hội sửa sai.

Donchenko tiếp tục giải đấu trong mơ khi loại ba kỳ thủ được đánh giá cao hơn là Anish Giri, Matthias Bluebaum và Quang Liêm. Trong khi Giri và Bluebaum đã giành suất dự Candidates 2026 nhờ vị trí cao tại Grand Swiss 2025, Quang Liêm tiếp tục lỡ hẹn với giải đấu danh giá này.

Quang Liêm rời giải với 25.000 USD tiền thưởng, cùng lần đầu vào vòng 5 World Cup cờ vua. Nhưng anh lắc đầu tỏ vẻ chán nản sau thất bại, vì chưa bao giờ đại diện Việt Nam đến gần Candidates như vậy. Quang Liêm sẽ phải chờ tới kỳ Candidates tiếp theo năm 2028, nếu muốn tranh ngôi Vua cờ.

Xuân Bình