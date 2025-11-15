Quang Liêm thoát hiểm ngoạn mục ở World Cup cờ vua

Ấn ĐộKỳ thủ số một Việt Nam, Lê Quang Liêm rơi vào thế thua rõ ràng ở tàn cuộc, nhưng vẫn cầm hòa Alexander Donchenko tại vòng 5 World Cup cờ vua 2025.

Quang Liêm (Elo 2.729) đưa Donchenko (2.641) vào tàn cuộc xe, khi Trắng thiệt một tốt. Tuy nhiên, cấu trúc tốt đen yếu hơn, nên máy tính đánh giá cờ cân bằng. Kỳ thủ 34 tuổi dường như muốn mạo hiểm đánh thắng, cuối cùng để mất thêm một tốt nữa, khiến cờ rơi vào thế thua từ nước 45. Tuy nhiên, Quang Liêm không dễ dàng buông xuôi.

Lê Quang Liêm trong ván đấu với Donchenko ở lượt về vòng năm World Cup cờ vua tại Goa, Ấn Độ ngày 15/11/2025. Ảnh: FIDE

Đại diện Việt Nam cố gắng đi nhanh để ép thời gian và mong chờ Donchenko mắc sai lầm. Ở cờ tiêu chuẩn, các Đại kiện tướng hiếm khi bỏ lỡ lợi thế hai tốt ở tàn cuộc xe. Tuy nhiên, Donchenko không nhìn ra những nước cờ tốt nhất, mắc sai lầm chí mạng ở nước 69.

Thế cờ sau nước 69.Rf6. Quang Liêm vừa chiếu liên tiếp bằng xe ở g6 và f6, đặt ra câu hỏi cho Donchenko nên đi vua sang g2 hay e2.

Vua g2 mới là lựa chọn chính xác, vì Đen có thể đưa xe sang g3 để đỡ nước chiếu, rồi thoải mái đưa tốt xuống phong cấp. Dường như Donchenko không nhìn ra nước xe g3...

...nên kỳ thủ Đức quyết định đi vua sang e2, và đó là sai lầm khiến anh rơi chiến thắng.

Quang Liêm có thể đi xe sang a6, và dọa chiếu ở a2, buộc vua đen phải xuống hàng một. Lúc này, Đen đẩy tốt cũng không kịp.

Dù Donchenko có đưa tốt xuống h2 được, xe trắng vẫn có thể chiếu liên tiếp để cầu hòa ở a1 và a2.

Trong ván đấu, Donchenko chọn cách khác là dùng xe lên b4 chiếu trước, nhưng phương án này chỉ đẩy vua trắng đến gần tốt đen hơn. Sau đó, vua và xe trắng phối hợp bắt được tốt cột h4. Hai bên bắt tay hòa sau 75 nước cờ.

Nếu thua ván này, Quang Liêm đã bị loại. Nhưng kết quả hòa đưa trận đấu vào tie-break. Lần đầu kể từ World Cup năm nay, kỳ thủ số một Việt Nam phải đánh tie-break. Nhưng diễn biến ngày thi 15/11 cho thấy đây là kết quả trong mơ với Quang Liêm.

Donchenko 27 tuổi, đang giải đấu xuất thần, khi loại liên tiếp hai kỳ thủ đã có suất Candidates, là Anish Giri và Matthias Bluebaum. Tuy nhiên, sai lầm ở nước 69 khiến anh lỡ cơ hội loại thêm Quang Liêm. Dù vậy, Donchenko vẫn còn cơ hội đi tiếp ở loạt tie-break gặp đại diện Việt Nam.

Tie-break bắt đầu lúc 16h30 Chủ nhật 16/11, giờ Hà Nội. Theo điều lệ giải, nếu hòa 1-1 sau hai ván tiêu chuẩn, hai kỳ thủ bước vào tie-break với hai ván cờ nhanh, mỗi bên 15 phút cộng 10 giây (15+10) cho mỗi nước đi. Nếu tổng tỷ số hòa 2-2, họ tiếp tục chơi hai ván 10+10.

Khi tỷ số hòa 3-3, hai ván 5+3 được áp dụng. Nếu vẫn bất phân thắng bại và hòa 4-4, hai ván 3+2 sẽ được chơi.

Trong trường hợp hòa 5-5, trận đấu được quyết định bằng một ván armageddon. Trắng có 4 phút cộng 2 giây, còn Đen có thời gian theo mức mà kỳ thủ tự đưa ra trong phần "đấu giá", cũng được cộng 2 giây mỗi nước. Người đưa ra mức thời gian thấp hơn sẽ được cầm Đen. Nếu hai kỳ thủ đưa ra cùng mức, bốc thăm sẽ quyết định màu quân. Armageddon hòa thì Đen thắng trận.

World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD.

Xuân Bình