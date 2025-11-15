Quang Liêm thoát hiểm ngoạn mục ở World Cup cờ vua

Quang Liêm (Elo 2.729) đưa Donchenko (2.641) vào tàn cuộc xe, khi Trắng thiệt một tốt. Tuy nhiên, cấu trúc tốt đen yếu hơn, nên máy tính đánh giá cờ cân bằng. Kỳ thủ 34 tuổi dường như muốn mạo hiểm đánh thắng, cuối cùng để mất thêm một tốt nữa, khiến cờ rơi vào thế thua từ nước 45. Tuy nhiên, Quang Liêm không dễ dàng buông xuôi.
Đại diện Việt Nam cố gắng đi nhanh để ép thời gian và mong chờ Donchenko mắc sai lầm. Ở cờ tiêu chuẩn, các Đại kiện tướng hiếm khi bỏ lỡ lợi thế hai tốt ở tàn cuộc xe. Tuy nhiên, Donchenko không nhìn ra những nước cờ tốt nhất, mắc sai lầm chí mạng ở nước 69.
Nếu thua ván này, Quang Liêm đã bị loại. Nhưng kết quả hòa đưa trận đấu vào tie-break. Lần đầu kể từ World Cup năm nay, kỳ thủ số một Việt Nam phải đánh tie-break. Nhưng diễn biến ngày thi 15/11 cho thấy đây là kết quả trong mơ với Quang Liêm.
Donchenko 27 tuổi, đang giải đấu xuất thần, khi loại liên tiếp hai kỳ thủ đã có suất Candidates, là Anish Giri và Matthias Bluebaum. Tuy nhiên, sai lầm ở nước 69 khiến anh lỡ cơ hội loại thêm Quang Liêm. Dù vậy, Donchenko vẫn còn cơ hội đi tiếp ở loạt tie-break gặp đại diện Việt Nam.
Tie-break bắt đầu lúc 16h30 Chủ nhật 16/11, giờ Hà Nội. Theo điều lệ giải, nếu hòa 1-1 sau hai ván tiêu chuẩn, hai kỳ thủ bước vào tie-break với hai ván cờ nhanh, mỗi bên 15 phút cộng 10 giây (15+10) cho mỗi nước đi. Nếu tổng tỷ số hòa 2-2, họ tiếp tục chơi hai ván 10+10.
Khi tỷ số hòa 3-3, hai ván 5+3 được áp dụng. Nếu vẫn bất phân thắng bại và hòa 4-4, hai ván 3+2 sẽ được chơi.
Trong trường hợp hòa 5-5, trận đấu được quyết định bằng một ván armageddon. Trắng có 4 phút cộng 2 giây, còn Đen có thời gian theo mức mà kỳ thủ tự đưa ra trong phần "đấu giá", cũng được cộng 2 giây mỗi nước. Người đưa ra mức thời gian thấp hơn sẽ được cầm Đen. Nếu hai kỳ thủ đưa ra cùng mức, bốc thăm sẽ quyết định màu quân. Armageddon hòa thì Đen thắng trận.
World Cup cờ vua diễn ra hai năm một lần, theo thể thức loại trực tiếp với 206 kỳ thủ, chọn ba suất dự Candidates 2026. Giải năm nay diễn ra từ 1/11 đến 27/11 tại Goa, Ấn Độ, quỹ thưởng 2 triệu USD.
