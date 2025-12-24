Quang Hải, Lee Kang-in và những ngôi sao tỏa sáng từ U23 châu Á

Năm 2013

Tiền đạo Iran Kaveh Rezaei từng thi đấu bùng nổ ở kỳ 2013 khi lập cú đúp bàn thắng trong trận hòa 3-3 kịch tính trước Nhật Bản ở lượt trận mở màn, trước khi lập tiếp hat-trick chỉ trong 18 phút ở chiến thắng 3-1 trước Kuwait tại lượt trận thứ ba. Tuy nhiên, 5 pha lập công của anh vẫn không đủ giúp Iran vượt qua vòng bảng.

Dù phải dừng bước từ vòng bảng, thành tích ghi 5 bàn đó vẫn đủ giúp Rezaei giành danh hiệu vua phá lưới cả VCK. Sau này, anh từng có nhiều năm thi đấu ở giải VĐQG Bỉ trước khi trở về quê nhà đầu quân cho CLB Tractor và hiện tại là Sepahan. Rezaei đã ghi 4 bàn cho ĐTQG Iran với lần khoác áo gần nhất vào năm 2021.