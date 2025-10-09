Quang Dương, Trương Vinh Hiển chia sẻ với đồng bào vùng lũ miền Bắc

Các tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam như Quang Dương, Trương Vinh Hiển hay Phúc Huỳnh đều có những nghĩa cử cao đẹp hướng về đồng bào miền Bắc đang chịu thiên tai.

Ngày 8/10, tay vợt Quang Dương đã thông báo ủng hộ 200 triệu đồng gửi trực tiếp đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ tỉnh Thái Nguyên. Kèm đó là dòng trạng thái "Cầu trời cho mọi người được bình an".

Hôm nay, thần đồng pickleball tiếp tục thông báo đã góp được thêm hơn 200 triệu đồng thông qua đấu giá cây vợt anh vừa dùng khi vô địch ở giải pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I – 2025. Quang Dương gửi số tiền này đến đồng bào thiên tai ở Cao Bằng và Lạng Sơn.

Quang Dương chia sẻ với đồng bào Thái Nguyên. Ảnh: Chụp màn hình

Quang Dương tên đầy đủ là Dương Thiên Quang, sinh năm 2006, tại Manhattan Beach (California, Mỹ) có bố mẹ đều là người Việt. Bố của anh là một cựu VĐV bóng bàn, từ sớm đã hướng con trai làm quen với nhiều môn thể thao dùng vợt.

Ban đầu, Quang Dương thử sức với tennis và bóng bàn, trước khi tình cờ phát hiện rồi chơi pickleball từ 2020. Khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, anh đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các giải quốc tế, rồi leo thứ sáu đơn nam thế giới theo bảng thứ bậc PPA Rankings đến tháng 7/2025.

Tài năng 19 tuổi được cộng đồng pickleball Việt Nam yêu mến, nên thường xuyên về quê hương thi đấu, giao lưu và chia sẻ. Anh được đánh giá đã góp phần đưa hình ảnh pickleball Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Mới đây, Quang Dương bị xóa tên khỏi bảng thứ bậc PPA Rankings và giải MLP, sau khi Cơ quan quản lý Pickleball Mỹ (UPA) cắt hợp đồng chuyên nghiệp với anh. Lý do được UPA đưa ra là tay vợt Việt kiều vi phạm hợp đồng thương mại độc quyền khi không tham dự giải đấu của họ mà không thông báo trước.

Quang Dương hiện ở Las Vegas, Mỹ chuẩn bị cho một giải đấu nhưng vẫn hướng về đồng bào miền Bắc bị thiên tai. Dưới các bài đăng trên trang cá nhân của anh về số tiền ủng hộ có nhiều ý kiến tích cực và khen ngợi. Nhiều người hâm mộ của Quang Dương cũng noi gương, chuyển tiền ủng hộ đồng bào.

Trương Vinh Hiển thi đấu tại giải pickleball Đêm hội trăng rằm ngày 6/10 gây quỹ tổ chức đêm hội trung thu và gửi các phần quà hỗ trợ trẻ em mồ côi và hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Tuệ Minh (Lâm Đồng). Ảnh: Đức Đồng

Một tay vợt khác là Trương Vinh Hiển cũng thông báo chuyển 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào Thái Nguyên. "Thương bà con Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng sau cơn bão lũ. Mong mọi người sớm vượt qua giai đoạn này, bình an và mạnh mẽ hơn. Cùng các anh chị Sypik - những người con của Thái Nguyên, xin gửi lời động viên và chia sẻ tới quê hương trong lúc gian khó này", anh viết trên trang cá nhân.

Vinh Hiển 21 tuổi, vốn là một VĐV quần vợt, từng đại diện cho Việt Nam dự vòng loại giải Davis Cup. Sau đó, anh chuyển sang thử sức ở pickleball, và liên tục gặt hái thành công. Trong lần đầu tiên giải vô địch pickleball châu Á được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 4/2024, anh giành cùng lúc một HC vàng nội dung đôi nam nữ, một HC bạc đôi nam, một HC đồng cá nhân.

Anh vừa vướng vào ồn ào cãi vã với đàn anh Lý Hoàng Nam ở trận bán kết PPA Tour Asia Đà Nẵng hôm 3/10. Tuy nhiên, cả hai tay vợt đã làm hòa vì họ tập luyện chung với nhau thường xuyên ở sân pickleball Kỳ Hòa, TP HCM.

Phúc Huỳnh đấu giá vợt có chữ ký của tay vợt Ben Johns để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Phúc Huỳnh cũng có nghĩa cử cao đẹp khi đấu giá chiếc vợt vừa vô địch PPA MB Đà Nẵng kèm chữ ký của anh và tay vợt số một thế giới Ben Johns để hướng về bà con Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. Số tiền đấu giá sẽ được chốt và thông báo vào 10h ngày 10/10.

Phúc Huỳnh tên thật là Huỳnh Thiên Phúc, sinh năm 2000. VĐV gốc Việt qua Mỹ từ ba tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp. Anh là nhà vô địch giải pickleball châu Á Mở rộng năm 2024, á quân châu Á 2025. Anh cũng vừa vô địch PPA Tour Asia chặng TP HCM và Đà Nẵng.

Do tác động của hai cơn bão liên tiếp - Bualoi rồi Matmoi, 74 xã, phường của bốn tỉnh miền Bắc gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn, ngập nặng, có nơi sâu 3 m, trong đó Thái Nguyên dự báo ngập 2-3 ngày tới, Bắc Ninh lũ lên nhanh vượt mốc lịch sử 1986.

Lũ các sông ở những địa phương này tiếp tục lên, hoặc đang ở mức cao do mưa lớn hai ngày trước đó. Mưa lũ đã làm 8 người chết và 5 người mất tích, 7 người bị thương. Gần 17.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên gần 5.100, Cao Bằng gần 7.300; Lạng Sơn 3.000...; 1.600 nhà bị cô lập chủ yếu ở Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Đức Đồng