Quảng cáo gây tranh cãi vì dùng người mẫu mắt xếch

Trung QuốcNgười dùng mạng và các chuyên gia bày tỏ quan điểm trái chiều trước áp phích quảng cáo bún có hình người mẫu mắt xếch.

Trong áp phích của thương hiệu bún ăn liền Three Squirrels (Ba con sóc), nữ người mẫu mắt xếch cầm sản phẩm do công ty sản xuất. Một cái bát và một chiếc cốc in chân dung cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông nằm trên bàn cạnh người mẫu.

Quảng cáo bún gây tranh cãi của hãng thực phẩm Three Squirrels. Ảnh: Global Times

Nhiều người dùng mạng cho rằng những áp phích này tiếp tục làm sâu sắc hơn định kiến của phương Tây về người Trung Quốc. Chúng gây liên tưởng đến ảnh gây tranh cãi gần đây của hãng thời trang Dior do nhiếp ảnh gia Trung Quốc Trần Mạn chụp, với người mẫu mắt một mí, da ngăm, tóc bết.

Three Squirrels hôm 26/12 phủ nhận cố tình bôi nhọ người châu Á. Công ty tuyên bố áp phích ra mắt hồi tháng 10/2019, người mẫu là người Trung Quốc và phong cách trang điểm mắt xếch hoàn toàn dựa theo đặc điểm cá nhân của cô.

Thương hiệu gửi lời xin lỗi tới những người dùng mạng cảm thấy "khó chịu" với cách trang điểm của người mẫu, đồng thời đã loại bỏ các sản phẩm liên quan.

Một số người dùng mạng ủng hộ thương hiệu, cho rằng Trung Quốc là đất nước nhiều nhóm dân tộc với ngoại hình đa dạng, nên người Trung Quốc cần khoan dung hơn, chấp nhận các kiểu mặt khác nhau.

"Vẻ đẹp rất đa dạng, nó có thể bị hạn chế và trở nên cứng nhắc nếu người ta giới hạn nó ở bất kỳ hình thức nào", blogger về trang điểm Wang Yifan nói.

Cô cho hay người Trung Quốc cổ đại vốn có đôi mắt hẹp dài, giống chân dung phụ nữ thời Đường (618-907). "Tôi cho rằng tinh thần thẩm mỹ của thời đại chúng ta hiện nay là bao trùm. Chúng ta cần có tư duy cởi mở, khoan dung với nhiều cách thể hiện", Wang bày tỏ.

Tác phẩm gây tranh cãi của Trần Mạn. Ảnh: Dior

Wang Sixin, giáo sư luật truyền thông, đại học Truyền thông Trung Quốc, cho hay "một số người dùng mạng có thể đã phản ứng thái quá. Điều này cho thấy họ bị tổn thương sâu sắc do những hình ảnh của Dior mà Trần Mạn chụp".

Ông cáo buộc một số thương hiệu phương Tây cố tình bôi nhọ hình ảnh châu Á bằng cách đăng những hình ảnh gương mặt châu Á xấu xí, còn người mẫu phương Tây thường thanh lịch và xinh đẹp. Tuy nhiên, Three Squirrels là thương hiệu Trung Quốc và ít có khả năng bắt chước các thương hiệu nước ngoài như thế.

"Không cần phải quá mức nhạy cảm tới vậy", ông nói.

Trong trường hợp của Dior, hãng đã giải thích rằng bức ảnh gây tranh cãi không phải là quảng cáo thương mại mà nằm trong dự án nghệ thuật của hãng, được trưng bày ở trung tâm nghệ thuật tại Thượng Hải. Dior sau đó rút bức ảnh khỏi cả nền tảng trên mạng lẫn triển lãm.

Áp phích sử dụng hình ảnh ông Mao Trạch Đông bị người dùng mạng tố cáo vi phạm luật quảng cáo cấm sử dụng chân dung của các lãnh đạo quá cố trong hoạt động quảng cáo thương mại. Một số luật sư Trung Quốc cũng xác nhận áp phích của Three Squirrels đã vi phạm nhưng thương hiệu chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

"Áp phích của Three Squirrels bị nghi ngờ sử dụng chân dung Mao Trạch Đông để gây chú ý. Điều này cản trở cạnh tranh công bằng", Liu Junhai, giáo sư luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nói.

"Áp phích phạm luật. Xóa bỏ các sản phẩm liên quan chỉ là bước đầu, công ty cũng phải đối mặt với hình phạt theo pháp luật. Cơ quản quản lý thị trường sẽ xử lý vấn đề này", Xie Zhiyong, giáo sư luật tại Đại học Luật và Khoa học Chính trị Trung Quốc, cho hay.

Hồng Hạnh (Theo Global Times)