Quán xôi hơn 40 năm giữ chân khách ở vỉa hè phố cổ Hà Nội

Bà Tạ Đăng Hằng, chủ quán đời thứ hai, tiếp quản quán xôi khoảng 15 năm nay. Mỗi ngày, bà Hằng dậy từ 2h để chuẩn bị nguyên liệu, mở hàng từ 6h30, bán hết trước 14h30.

Xôi ăn kèm trứng kho hoặc ốp lếp, chả, thịt ba chỉ, gà xé, pate, lạp xưởng và được tính tiền theo số món gọi thêm. Bát hai hoặc ba món có giá 50.000 đồng, 7 món lên đến 100.000 đồng. Theo bà Hằng, nhiều khách gọi và ăn hết một phần xôi 7 món.