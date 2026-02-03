Quán xôi hơn 40 năm giữ chân khách ở vỉa hè phố cổ Hà Nội

Hàng xôi có tuổi đời hơn 40 năm, được truyền từ mẹ sang con gái, nằm góc vỉa hè phố Bát Sứ, luôn tấp nập khách mua. Khi Hà Nội chưa đẩy mạnh chấn chỉnh trật tự đô thị, khách thường ngồi kín một đoạn vỉa hè. Hiện, chủ quán thu dọn gọn, chỉ còn góc nhỏ đủ 3-4 nhóm ngồi ăn cùng lúc.
Bà Tạ Đăng Hằng, chủ quán đời thứ hai, tiếp quản quán xôi khoảng 15 năm nay. Mỗi ngày, bà Hằng dậy từ 2h để chuẩn bị nguyên liệu, mở hàng từ 6h30, bán hết trước 14h30.
Xôi ăn kèm trứng kho hoặc ốp lếp, chả, thịt ba chỉ, gà xé, pate, lạp xưởng và được tính tiền theo số món gọi thêm. Bát hai hoặc ba món có giá 50.000 đồng, 7 món lên đến 100.000 đồng. Theo bà Hằng, nhiều khách gọi và ăn hết một phần xôi 7 món.
Mỗi ngày, quán bán khoảng 50-60 kg xôi. Chủ quán thường đặt khay pate bên trong nồi xôi để luôn đảm bảo độ nóng và thơm.
"Muốn pate đạt độ mịn, béo ngậy, tôi phải hấp ít nhất 10-12 tiếng. Đây cũng là một trong các món được yêu thích nhất ở quán'', bà nói.
Thịt được dùng là ba chỉ loại ngon, phần mỡ và nạc cân bằng. Bà Hằng cho biết mỗi miếng thịt được cắt to, khoảng 150 gr nên thường khuyên khách hàng ăn lần đầu gọi vừa đủ, tránh lãng phí.
Phần trứng ốp lếp cũng khiến nhiều khách yêu thích vì chiên vừa tới, lòng đỏ sệt, béo ngậy.
Thịt được ướp nhiều giờ, sau đó kho và tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng hai tiếng trước khi bán để đảm bảo độ ngấm và mềm.
Nước thịt có vị ngọt thơm do chủ quán kết hợp nước luộc gà để kho chung, không bị mặn dù rưới đẫm lên xôi.
Hầu hết nguyên liệu do chủ quán tự làm trừ chả và bánh bao nhập từ bên ngoài.
Trong suốt 5 năm, ông Đức Quang đều dành 4-5 buổi sáng mỗi tuần để ăn xôi. Trước đây, ông mua nơi khác nhưng hiện trở thành khách quen của quán vì đánh giá chất lượng hơn hẳn.
"Tôi chỉ tiếc quán này không bán đêm. Tôi quen nếp ăn đêm từ thời thanh niên, ấm bụng mới dễ ngủ", ông nói. Món thích nhất của ông Quang là xôi pate.
Trác Việt, sinh viên năm hai, ăn xôi ở đây khi học cấp ba. Trong mắt Việt, chủ quán luôn thân thiện, nhiệt tình và đặc biệt yêu quý học sinh, trẻ em. Nhiều lần, biết nhóm cậu là học sinh nên chủ quán thường cho thêm hành, pate, thậm chí sữa đậu nành miễn phí.
"Chủ quán này hào phóng hiếm có", anh nói. Theo Việt, nhiều người nghĩ quán xôi bán giá cao nhưng phải ăn mới thấy "hoàn toàn xứng đáng". Anh cho biết ăn tới cuối bát vẫn còn nhiều nhân, có khi no cả buổi. Mỗi tuần, Việt đều ghé quán 3-4 lần.
Trước đây, quán từng dùng bát nhựa nhưng từ cuối năm ngoái đổi sang loại dùng một lần. Một số thực khách không hài lòng nhưng chủ quán ưu tiên vì tính thuận tiện.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang