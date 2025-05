Quán Việt gây tiếng vang của 'Lunch Lady' ở Canada

Quán đồ ăn Việt The Lunch Lady tọa lạc ở trung tâm Vancouver, mở cửa năm 2020, gắn liền với tên tuổi nữ đầu bếp đường phố Nguyễn Thị Thành, chủ một quán ăn bình dân ở TP HCM, được cố đầu bếp Anthony Bourdain đặt biệt danh Lunch Lady. Từ quán vỉa hè không tên, bà Thành lấy biệt danh Lunch Lady làm tên quán và mang thương hiệu này ra nước ngoài.

The Lunch Lady do bà Thành hợp tác cùng các đầu bếp Benedict Lim và Michael Tran. Sau 5 năm mở cửa, quán được thực khách địa phương và du khách quốc tế đón nhận, ba năm liên tiếp 2022-2024 được Michelin trao danh hiệu nhà hàng "ngon, giá phải chăng" (Bib Gourmand). Ảnh: The Lunch Lady